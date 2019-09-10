Эммануэль Макрон прав: мы должны быстро найти путь в Россию

"(...) Все вперемешку - прочное прекращение огня и окончательный мир на Украине, сохранение стабильности европейского континента, прекращение или, по крайней мере, облегчение санкций, ослабляющих российскую и европейскую экономику, внутренняя позиция Дональда Трампа перед лицом ястребов-республиканцев и обвинения в подчинении Владимиру Путину со стороны демократов, возобновление ядерного соглашения с Ираном... а также в более долгосрочной перспективе разумная привязка России к европейскому блоку. Мы находимся на перекрестке решающих геополитических путей", - пишет политолог и профессор парижской Сорбонны Жан-Кристоф Галльен в газете La Tribune.

"Все это непосредственно касается Франции и Европы, можно даже сказать, что они подвергаются опасности по этим чувствительным вопросам. Эммануэль Макрон хорошо это понимает. Будучи президентом-оппортунистом в области дипломатии, он работал над этим в течение всего лета. Эммануэль Макрон не только принял Владимира Путина в Брегансоне, но даже придал новый импульс российской политике Франции и потенциально Европы в ходе своего ежегодного выступления перед послами 27 августа", - говорится в статье.

"Европа исчезнет", если ей не удастся перестроить свою стратегию, особенно российскую, сказал Макрон и добавил, что "мы не сможем воссоздать Европу без восстановления связи с Россией, в противном случае Россия пойдет на сближение с другими державами".

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к новым санкциям, но это не в наших интересах. Нам нужно выстроить архитектуру доверия в Европе", - считает Макрон.

"Недавнее решение Совета Европы о восстановлении России идет в этом историческом направлении. Конечно, такое решение хладнокровно, "реалистично", но это не капитуляция, а тем более не подчинение Владимиру Путину", - полагает автор статьи.

"(...) Прежде всего, нужно как можно скорее сделать все возможное для установления прочного прекращения огня на Украине и отмены санкций. Приход Владимира Зеленского к власти на Украине и его недавняя парламентская победа в Раде создали условия для деэскалации. И вообще для урегулирования конфликта, даже если есть уверенность, что Владимир Путин никогда не отдаст Крым", - отмечает Галльен.

"Это следует сделать еще до того, как геополитический ответ Владимира Путина еще больше отдалится от политической воли части молодежи и российского населения, стремящихся повернуться в сторону сообщества Европы и европейцев, с которым их естественным образом связывает история, драмы и победы, а главное, судьба", - указывает эксперт.

"С 2014 года Владимир Путин продолжает отворачиваться от Европы и Запада и сближаться с Востоком и Китаем", - говорится в публикации.

"(...) Россия свой выбор сделала, (...) мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, с другими партнерами", - уточнил свою угрозу Путин 24 октября 2014 года, выступая на заседании клуба "Валдай" на тему "Мировой порядок: новые правила или игра без правил?"

"Я не верю в это, - пишет Галльен. - Несмотря на нынешнюю невиданную и все более комплексную близость, царская, советская и современная Россия никогда не чувствовала себя спокойно в отношениях со своим китайским соседом".

"У нас нет выбора - не отказываясь от нашей дипломатической бдительности, наших ответов на дестабилизирующие нападки России на Евросоюз, наших требований по поводу гражданских свобод... необходимо восстановить долговременное доверие между Европой и Россией в сложном геополитическом контексте, состоящем из слабых истин и сильных угроз", - резюмирует автор публикации.