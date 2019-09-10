Уроки сурового электорального предупреждения, полученные Путиным в Москве

"(...) Результаты российских местных выборов, прошедших в воскресенье в Москве и ряде других регионов страны, несомненно, оставят горький привкус у Владимира Путина. В столице, куда на выборы были приглашены 7,3 млн избирателей, правящая партия потерпела серьезное поражение, потеряв треть своих мест в Мосгордуме, состоящей из 45 депутатов. Сторонники Кремля, ранее обладавшие силой со своими 38 местами, теперь будут контролировать только 25 депутатов в этом представительном органе, не имеющем реальной власти, но оказавшемся в начале лета в центре внимания", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) Хотя в общей сложности сторонники власти сохраняют большинство в Мосгордуме, уроки этих выборов способны встревожить Владимира Путина. Действительно, вопреки всем ожиданиям, выборы продемонстрировали успех "умного голосования", за которое ратовал Алексей Навальный. Ведущий деятель либеральной оппозиции давал инструкции, за кого голосовать по каждому округу. С одной целью: одержать победу над провластными кандидатами. Такой метод вызвал дебаты даже внутри оппозиции, однако он показал свою эффективность, приведя к поражению нескольких видных кандидатов, в том числе проректора ВШЭ Валерии Касамары, "независимой", но близкой к мэру Москвы Сергею Собянину, и главы московского отделения партии "Единая Россия" Андрея Метельского", - говорится в статье.

"(...) Умное голосование" сыграло на руку коммунистам, которые выиграли 8 мест, теперь вместо 5 депутатов в Мосгордуме у них будет 13. Ностальгирующие по СССР коммунисты явным образом рассматривались избирателями как воплощение наименее фальшивой оппозиции в отношении социальных вопросов, которые имеют первостепенное значение для россиян, страдающих от последствий пенсионной реформы и постоянно снижающейся покупательной способности", - поясняет Барлюэ.

"Рассмотрение под увеличительным стеклом Москвы не должно скрывать тот факт, что в провинции, где решался вопрос о 16 губернаторах, правящая партия почти достигла своей цели. В Санкт-Петербурге поддерживаемый Кремлем губернатор Александр Беглов, вероятно, был обязан своим избранием в первом туре лишь тому, что его соперник-коммунист снялся с губернаторских выборов 31 августа, предположительно под давлением Кремля. Очевидно, что было необходимо избежать выборов, не дающих большинства голосов ни одному из кандидатов...", - комментирует журналист.

"Выборы стали даваться системе огромным напряжением, полной мобилизацией ее ресурсов", - считает социолог Алексей Фирсов.

"Теперь еще остается узнать, какие уроки извлекут из этих выборов Владимир Путин с одной стороны и его противники с другой. Расхождение между состоянием общественного мнения в Москве и остальной части страны подтверждает, что хозяин Кремля, который начал свой четвертый мандат и чья звезда поблекла, в провинции по-прежнему в целом сохраняет большинство и хороший капитал легитимности. Однако ему, безусловно, придется принять меры по повышению уровня жизни россиян, в противном случае его электоральная база будет еще больше размываться", - заключает Le Figaro.