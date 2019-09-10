Вести войну, не пачкая руки

"В конфликтах Россия и США все больше делают ставку на иностранные силы. Это опасная тенденция", - пишет журналист Фреди Гштайгер в статье на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"В Йемене Иран завоевывает все большее влияние благодаря хуситам. ОАЭ, по словам Андреаса Крига из Королевского колледжа Лондона, также воюют в Йемене без собственных солдат. Война ведется там с помощью Южного Переходного Совета. (...) К тому же, Эмираты получали в последние годы поддержку из Судана", - указывает автор статьи.

"По словам Жана-Марка Рикли из Женевского центра политики безопасности, США в Сирии сделали ставку сразу на двух посредников, чтобы бороться с режимом Асада: сначала на исламистские группировки, которыми управляло ЦРУ, потом на курдов", - передает издание.

"Россия на востоке Украины использует местные группы ополченцев, а в Сирии или в Африке так называемую группу Вагнера, близкое к Москве подразделение наемников, которого официально не существует".

"Многие правительства чувствуют себя вынужденными вести военные действия, но одновременно они находятся под давлением, ведь они не должны жертвовать собственными гражданами", - говорит Рикли. Если умирают "только" наемники, только иностранцы, война эмоционально кажется более далекой и гораздо менее драматичной в глазах общественности", - отмечает Гштайгер.

"Другую армию посредников образуют хакеры, кибербойцы и пропагандисты. Зачастую их привлекают к содействию с помощью идеологических средств, но еще чаще им просто платят, как, например, российским фабрикам троллей, которые должны ослабить Запад с помощью пропаганды", - говорится в публикации.

"Преимущество заключается в том, что обвиняемое правительство без конца может утверждать, что не стоит за кибератаками или попытками манипулировать выборами в третьей стране".

"Наконец, растет и армия машин, выступающих в качестве бойцов. Их применение будет масштабно увеличиваться вместе с опасным и по сей день не ограниченным никаким соглашением развитием автономных боевых систем. (...) На кого тогда можно будет возлагать ответственность? На главу правительства? Генерала? Программиста?", - задается вопросами издание.

"Для всех видов посредников характерно, что зачастую они обходятся дешевле. Если они гибнут, не возникает бурного возмущения. Их можно нанимать и увольнять по собственному усмотрению".

"Но существенны и риски, - продолжает Гштайгер. - Например, когда посредники следуют собственной повестке дня. "Американцам пришлось осознать это в Сирии, когда исламисты и курды, их посредники на местах, начали убивать друг друга", - говорит Рикли".

Однако наибольший вес имеет этический аспект. Ведь тот, "у кого нет необходимости проливать кровь собственных граждан, ведет войну намного легче и необдуманно", отмечает издание.