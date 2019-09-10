Все больше людей ходят в ресторан в одиночестве

Существуют вещи, которыми большинство людей не любит заниматься в одиночестве, например, путешествовать по миру, праздновать Рождество или ходить в ресторан. Однако сегодня все больше людей все же предпочитают делать это в одиночестве, пишет немецкий журнал Stern.

"В 1950-е годы было тяжело представить себе женщину, в одиночестве идущую в ресторан. "Тогда сказали бы, что она, наверное, проститутка", - считает Ханс-Петер Эрб, психолог и профессор Гамбургского военного университета им. Гельмута Шмидта. По его словам, похожим образом дела обстоят и сегодня. "Если бы я был женщиной и отправился бы куда-нибудь в одиночестве, я бы вызвал определенные предположения в свой адрес", - говорит он.

Как показал опрос, проведенный в Германии институтом изучения общественного мнения YouGov, мужчины действительно чаще, чем женщины, едят в одиночестве. 72% опрошенных мужчин указали, что регулярно либо редко ходят в ресторан в одиночестве, среди женщин таковых оказалось 57%, передает издание.

"45% всех респондентов указали, что редко едят в кафе в одиночестве, каждый пятый делает это регулярно. Треть опрошенных никогда не были в ресторане в одиночестве".

Возможных причин, объясняющих то, почему люди предпочитают пойти в ресторан в одиночестве, может быть много. "Например, чтобы побыть среди людей. Или, наоборот, по противоположной причине: чтобы пару часов побыть в покое. Или же им просто лень готовить еду самостоятельно", - говорится в статье.

Как отмечает Эрб, феномен посещения ресторанов в одиночестве пока не изучен, однако результаты опроса перекликаются с общей тенденцией к обособленности и индивидуализации. "Появляется все больше одиночных домохозяйств и возникает большая проблема одиночества, что очень сильно тяготит людей", - говорит психолог.

"По данным сайта онлайн-бронирования OpenTable, с 2014 по 2018 год количество бронирований на одного человека увеличилось на баснословные 321%", - отмечает издание.

"На туристических сайтах во всем мире можно найти много информации о посещении ресторанов и кафе в одиночестве. Например, портал VisitMelbourne рекомендует рестораны Мельбурна, предлагающие любителям поесть в одиночестве место у бара. Всемирно известный Сиднейский оперный театр предлагает целое руководство для тех, кто собирается посетить театр в одиночестве", - пишет издание.

Тем не менее, посещать кафе или рестораны без компании многим людям все еще мешает психологический барьер, о чем свидетельствует встречающееся в интернете слово solomangarephobia - боязнь есть в одиночестве. "Они никуда не смотрят, боясь показаться невежливыми, и одновременно думают, что другие за ними наблюдают и оценивают их по тому, что они едят в одиночестве", - так описывает чувства некоторых одиноких посетителей кафе туристический портал TripAdvisor.

В то время как одни туристические организации создают предложения для ужинающих в одиночестве, другие помогают избежать таких ситуаций. Так, одно из туристических объединений Баварии разработало проект совместных ужинов. "Различные рестораны раз в неделю организовывают совместный ужин для тех, "кто соскучился по общению и веселью в ресторанах", - передает Stern.