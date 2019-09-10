В роскошном туалете опорожняться следовало так, чтобы это было слышно

"Во многих городах Римской империи сохранились роскошные уборные. Они были доступны не для всех и служили символом социального неравенства и местом общения на политические темы", - пишет немецкое издание Die Welt.

"О том, что уборные не в последнюю очередь символизировали социальное неравенство, свидетельствует их зачастую изысканное убранство, а также то, что они примыкали к домам и строениям такого же высокого уровня, - повествует журналист Бертольд Зеевальд. - Так, на вилле императора Адриана насчитывалось не менее 134 туалетов, следовавших четкой иерархии: отдельные кабинки для императорской семьи, мраморные общие туалеты для высокопоставленных гостей, целых 15 туалетов для слуг и рабов в хозяйственных постройках".

"Для тех, кто стоял выше на социальной лестнице, лицезрение более низких по статусу людей во время посещения ими туалета было унизительным, - пишет историк Мартин Циммерман в своей книге "Самые необычные места античности". - Для высоких господ, наоборот, не было проблемой, если их видели в уборной их подчиненные".

Время, проведенное в уборной, можно было использовать для философских дебатов или пустой болтовни. "Но, в основном, мужчины из лучших кругов использовали место, предназначенное для справления нужды, для того, чтобы обсуждать свои финансовые дела и политические планы. Продолжить разговор можно было в термах, которые часто располагались поблизости", - говорится в статье.

"Так, вероятно, происходило в роскошных уборных, сохранившихся в зажиточном портовом городе Саламин на Кипре, которые Циммерманн приводит в качестве примера. Моча и кал смывались с помощью водопровода, а остатки убирали работники или рабы, принадлежавшие koprologoi (от kopros - кал), предпринимателям, которые даже должны были платить налоги со своих услуг, по крайней мере, если моча использовалась для производства чистящих средств или дубления кожи. Когда из-за этого сын императора Веспасиана Тит упрекнул своего отца, (...) тот возразил ему, сказав, что деньги не пахнут".

"Общественные уборные были доступны не каждому, - продолжает Зеевальд. - Большинство жителей империи должны были обходиться ночными горшками и амфорами или же могли посещать лишь общественные туалеты без канализации".

"Впрочем, как показывают многочисленные указы, власти следили за последствиями. Так, людям, справлявшим нужду между общественными зданиями или кладбищами, грозили побои и денежные штрафы. Говорят, император Клавдий даже планировал принять закон, запрещавший выпускать газы в его присутствии".

"То, что общественные туалеты стали местом социального общения и проявления неравенства, нашло свое отражение и в обширном медицинском дискурсе о дефекации. "В роскошном туалете приветствовалось напряженное и слышное опорожнение", - пишет Циммерманн. Врачи давали советы о том, как бороться с поносом или запором. Надпись в одной из уборных в Эфесе напоминала: "Испражняйся как следует и порадуй свой дух, пусть твой живот никогда тебя не печалит, когда ты будешь входить в мои покои", - пишет Die Welt.