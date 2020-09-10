"Я много лет работаю в сфере IT, хорошо зарабатываю": что будет с молодыми белорусами?

"Белорусское население твердо верит, что после свержения Лукашенко оно сможет обойтись и без России, и без Запада", - пишет Виктория Беляшина, журналистка Gazeta Wyborcza , статью которой публикует Le Figaro.

"(...) За несколько дней до выборов, гуляя с другими журналистами, я услышала, как один из них сказал: "Город такой чистый, красивый, ухоженный, почему они бунтуют? Я бы хотел здесь жить!" Я видела, как одни репортеры вскинули брови, другие нервно схватились за сигарету. Сегодня такая фраза, даже бездумно произнесенная, уже не прозвучит из уст человека, наблюдавшего за белорусскими антиправительственными протестами, - пишет автор публикации. - Когда я попросила Алеся Беляцкого, главу правозащитного центра "Весна", прокомментировать действия силовиков, он ответил: "Аресты, применение принуждения, пытки и оскорбления в отношении граждан, задержанных за мирные акции протеста, беспрецедентны в современной Беларуси. В последний раз люди сталкивались с такой жестокостью во время Второй мировой войны".

"(...) Ошибаются те, кто считает, что белорусы массово вышли на улицы по всей стране, потому что они жаждут свободы, Европы и демократии, внезапно вернувшейся после 26 лет диктатуры Лукашенко. В стране больше нет никого из тех, кто мог бы участвовать в этой неравной борьбе, движимой исключительно стремлением к демократическим ценностям - среди бывших диссидентов осталось мало людей, часто они подавлены и живут в нищете, остальные давно проживают за границей или ушли в мир иной", - отмечает автор статьи.

"Кроме того, впервые за 25 лет на всем постсоветском пространстве в акциях протеста в Белоруссии принимают участие почти все группы и слои общества. На улицы выходят молодые и пожилые, женщины и мужчины, подростки, студенты, хипстеры Минска, врачи, спортсмены, пенсионеры, рабочие, таксисты. Как это ни парадоксально, но если того или другого из этих людей спросить о причинах его протеста, то каждый расскажет о различных мотивах", - говорится в статье.

"Если бы мы захотели перечислить факторы, которые привели к этому восстанию, то можно было бы указать следующее: коронавирус, цинизм и подлость властей, обострение экономического кризиса и постоянное снижение заработной платы, жестокость силовиков и использование репрессий, фальсификация выборов", - анализирует автор статьи.

"Мои родители умерли во время эпидемии коронавируса. Они были старыми и больными, теперь я знаю, что они входили в группу риска. Пока они умирали в больнице, в буквальном смысле лишенной всего необходимого оборудования, даже самых обычных масок, на общественном телевидении Александр Григорьевич [Лукашенко] смеялся над зараженными, отрицая наличие коронавируса. Хотя мы все слышали за нашими окнами непрекращающийся звук сирен скорой помощи", - рассказывает одна жительница Минска Лена.

"(...) Эпидемию коронавируса в качестве основного фактора, мобилизовавшего все сферы общества, назвал Андрей Ленкин, бывший руководитель предвыборного штаба несостоявшегося кандидата в президенты Валерия Цепкало.

"Я много лет работаю в сфере информационных технологий, хорошо зарабатываю на жизнь и понимаю, что живу в своего рода пузыре. До начала пандемии я толком не знал, когда должны быть выборы. Я считал, что в них все разыграно заранее, я не голосовал годами, потому что не видел в этом смысла, а Лукашенко был для меня неким странным существом, живущим вне моей орбиты. Но во время эпидемии я увидел, насколько власти мелочны и циничны, как они не выполняют своих основных задач и оставляют людей наедине с их проблемами. Я был в ярости, мне захотелось действовать, хотя если бы несколько месяцев тому назад мне сказали, что я окажусь вовлечен в какую-то деятельность, я бы этому не поверил".

"(...) Экономический фактор называют одной из главных причин все мои собеседники, в том числе оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская, известный политолог Артем Шрейбман, правозащитник и глава "Весны" Алесь Беляцкий, руководитель оппозиционной команды Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также Саша Беликов, активист интернет-компании, Светлана, преподаватель английского языка, или Петр, водитель такси", - говорится в публикации.

"(...) У всех моих собеседников вызывает раздражение и отвращение все более очевидное игнорирование государством интересов граждан, несмотря на высокие налоги", - указывает журналистка.

"Экономист Владимир Ковальчук указывает на то, что белорусы должны платить в госбюджет почти половину своих доходов. Даже те, кто какое-то время ничего не зарабатывают, продолжают платить налоги. Не так давно "тунеядцы" - так Александр Лукашенко называет безработных - все еще должны были платить государству налог за отсутствие работы, сегодня они обязаны платить больше за коммунальные услуги: электричество, газ и вода для безработных стоят намного больше. И все это на фоне стремительной девальвации белорусского рубля, охлаждения отношений между Минском и Москвой, ранее основанных на обмене российских денег и нефти на рабское послушание Лукашенко, и экономического кризиса, из-за которого призывали не вводить в стране карантин", - передает автор статьи.

"Белорусы поняли, что при Лукашенко ситуацию нельзя больше рассматривать как "плохую, но стабильную", а только как плохую и в ближайшем будущем только ухудшающуюся", - комментирует журналистка.

"Даже если у нас ничего не получится сейчас, власть не продержится и года. Ей просто не на чем больше держаться. Все люди выйдут на улицу, абсолютно все, когда им нечего будет есть. Тогда они уже ничего не будут бояться. Ни тюрьмы, ни дубинки. Вы рассказываете мне о чистоте города и страны, которая кажется такой ухоженной. На самом деле, я мог бы даже жить хоть в помойной яме, при условии, что мог бы зарабатывать достаточно", - раздраженно говорит Беликов.

"Во время белорусских акций протеста почти никогда не увидишь флаг Евросоюза. (...) Это не случайно. Как белорусское гражданское общество, так и лидеры оппозиции, а также рядовые граждане заявляют, что не торопятся примкнуть к Брюсселю. Они считают, что Белоруссия способна развиваться самостоятельно при небольшой поддержке внешнего мира на начальном этапе", - передает автор публикации.

"Обратите внимание: мы не хотим интегрироваться в Россию, - утверждает Паулина, независимый наблюдатель за президентскими выборами, которой комиссия никогда не позволяла входить в избирательные помещения. - Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией и Западом, но мы хотим сохранить свой суверенитет, расти, быть полностью независимыми. За 26 лет наш белорусский дух был уничтожен, как и вся наша идентичность. Нам необходимо все перестроить".

"(...) Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман придерживается другого мнения, он описывает геополитическое положение Белоруссии, которая имеет довольно специфическую границу между Европой и Россией: "Мы еще не достигли нужного уровня. Вопрос об отношениях с Россией или с Европой по сей день является предметом второго порядка для оппозиции и для всего общества. Однако следует иметь в виду, что было бы наивно ожидать прихода к власти антироссийского кандидата, тогда как подавляющее большинство белорусов настроены пророссийски".

"(...) В прошлом году Александр Лукашенко в одном из своих официальных выступлений сказал: "История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия в прошлом. Мы точно знаем, что будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве. Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам".

"Он, вероятно, не ожидал, что эти слова идеально подходят для совсем иных обстоятельств", - резюмирует Виктория Беляшина.