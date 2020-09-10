Берлин подталкивает Евросоюз к приему мигрантов

"Пожар в крупнейшем лагере мигрантов и беженцев "Мориа" на острове Лесбос поставил правительство Ангелы Меркель в затруднительное положение", - пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"В Берлине, когда речь заходит о миграционной политике, немецкая и европейская солидарность зачастую идут рука об руку. Но, по мнению мэра Роттенбурга, после пожара в лагере беженцев "Мориа" этот час, наконец, настал, независимо от соответствующих обязательств. "Очевидно, что ситуация требует срочной помощи, и мы призываем Германию, а также Евросоюз взять на себя ответственность, поддержать Грецию и принять беженцев в надлежащих условиях", - заявляет мэр небольшого городка в земле Баден-Вюртемберг, делегация которого в феврале посетила остров Лесбос. Вот уже несколько месяцев, говорит член городского муниципалитета Роттенбурга корреспонденту Le Figaro, он готов принимать больше мигрантов во имя торжества христианской морали. И обвиняет министра внутренних дел Хорста Зеехофера в противодействии его подходу".

"(...) Изображения лагеря "Мориа" просто ошеломляют. Эти люди потеряли все, им необходима срочная гуманитарная помощь", - заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия Армин Лашет. Руководитель от партии ХДС, который является одним из фаворитов на роль преемника Ангелы Меркель, выразил готовность принять 1000 беженцев с греческого острова", - указывает автор статьи.

"Зеленые, либералы, радикальные левые (die Linke), а также часть социал-демократов резко критикуют миграционную политику, которую они считают слишком боязливой, хотя за пять лет страна приняла более миллиона беженцев. Партия АдГ, со своей стороны, рассматривает трагедию на Лесбосе как плод политики Германии, с ее точки зрения слишком радушной, создающей притяжение", - передает журналист.

"Подобная ситуация, и в частности, отчаянный страх перед крайне правыми, ставит правительство Ангелы Меркель в затруднительное положение. По мнению Парижа, этим объясняются недомолвки немецкого союзника, который председательствует в Совете ЕС, по поводу отстаивания в Брюсселе соглашения сообщества о распределении лиц, ищущих убежища. (...) Фактически министр внутренних дел, в противоположность проявлению немецкого великодушия, продолжает призывать ЕС к солидарности,", - комментирует Авриль.

"Вчера Хорст Зеехофер снова отверг требования муниципалитетов и регионов, направленные на проведение более децентрализованной политики приема беженцев. С другой стороны, возникшая полемика подпитывает его аргументы в пользу более единой политики. "Очень печально, что ЕС сидел сложа руки до тех пор, пока в "Мории" не произошла трагедия", - обвиняет министр по делам интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия либерал Йоахим Штамп, который обычно придерживается довольно жесткой линии.