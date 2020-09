10 сентября 2020 г. Марк Беннеттс | The Times Календарь Владимира Путина раскрывает месяцы одиночества "Президент Путин производит впечатление изолированного человека на фотографиях для своего календаря на 2021 год, и среди его немногочисленных компаньонов - болгарская овчарка и прокремлевский байкер", - пишет The Times. "Хотя компания, выпускающая ежегодный глянцевый календарь, который поступил в продажу в этом месяце по выгодной цене в 300 рублей (3 фунта), отрицает, что консультируется с Кремлем по поводу выбора фотографий, изображения одинокого Путина отражают год, в течение которого его редко видели на публике, - указывает издание. - В отличие от прошлогоднего календаря, где были представлены фотографии 67-летнего Путина, позирующего с мировыми лидерами, включая президента Трампа и президента Си, единственный иностранный лидер в календаре этого года - это президент Макрон, который стоит спиной к камере". "Фотография, запечатлевшая Путина в Крыму с Александром Залдостановым, лидером байкерского клуба "Ночные волки", была сделана в прошлом году. На другом снимке Путин отдыхает в сибирской деревне в день своего рождения в октябре. В отличие от прошлых лет, в календаре этого года нет фотографий Путина, раздетого до пояса", - подмечает газета. " (...) Календари традиционно пользовались популярностью среди государственных чиновников и женщин, которым импонирует имидж "сильного и решительного мужчины", заметил один инсайдер отрасли. Также было известно, что их покупают и сторонники оппозиции, чтобы портить их", - говорится в статье. "Однако выпуск календаря в этом году произошел после публикации в июле опроса общественного мнения независимым "Левада-центром", согласно которому Путину доверяет только каждый четвертый россиянин", - пишет The Times, добавляя, что , "согласно другому опросу "Левада-центра", каждый третий россиянин больше не верит в путинские обещания стабильности, которые были краеугольным камнем его предыдущей популярности". (...) Источник: The Times