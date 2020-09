10 сентября 2020 г. Ханна Люсинда Смит | The Times Вмешательство в Средиземноморье: почему Россия во что бы то ни стало хочет удержать Кипр рядом "Немногие страны приложили столько же усилий, как Россия, чтобы отметить годовщину независимости Кипра. На этой неделе на остров с официальным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, чтобы отметить шесть десятилетий дипломатических отношений между двумя странами с момента обретения Кипром независимости от Великобритании в 1960 году. Он подписал ряд договоров о налогообложении, но наиболее примечательным было его предложение выступить посредником между Кипром и Турцией в их нарастающем споре по поводу прав на газ в восточном Средиземноморье (...)", - пишет The Times, добавляя, что "после совместной пресс-конференции, во время которой Лавров приветствовал "цивилизационную и культурную близость наших народов", президент Анастасиадис наградил его орденом Макариоса III, высшей наградой страны". "Вашингтону все это, вероятно, не пришлось по вкусу. Всего неделю назад госсекретарь США Майк Помпео позвонил Анастасиадису и объявил, что США частично снимают 33-летнее эмбарго на поставки оружия на Кипр - этот шаг коренится в желании Америки обуздать растущее влияние России на острове. Попытка Лаврова взять на себя посредническую роль, аналогичную той, которую Ангела Меркель выкроила для Германии в параллельном диспуте Турции с Грецией, является явным признаком того, что Кремль будет не так легко вытеснить с Кипра", - говорится в статье. "СССР протянул Кипру дипломатическую руку в тот день, когда тот объявил о своем суверенитете, и первый советский посол прибыл в Никосию четыре месяца спустя. За последнее десятилетие война в Сирии, побережье которой находится всего в 280 милях от Кипра, дала президенту Путину повод для расширения деятельности в регионе. Сирийский порт Тартус был опорой Москвы в Средиземном море со времен холодной войны, а теперь поддержка Путиным президента Асада также позволила ему разместить поблизости российские авиабазы". "В 2015 году Россия подписала с Кипром соглашения, которые открыли порты и авиабазы острова для российских военных кораблей и истребителей, всего в нескольких милях от двух суверенных районов базирования и постов прослушивания Соединенного Королевства. (...) Сотни богатых россиян приобрели кипрское гражданство по схеме "золотых паспортов" страны, которая предлагает гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость минимум на сумму 2 миллиона евро. Город Лимассол является центром русской общины, которая сейчас насчитывает около 40 тыс. человек, и есть даже политическая партия, созданная русскими киприотами. Некоторые из этих новых киприотов включают олигархов, тесно связанных с Кремлем", - сообщается в статье. "Учитывая стратегическое положение Кипра и открытие огромных запасов газа у его побережья, неудивительно, что США, пренебрегавшие восточным Средиземноморьем в течение последних двух десятилетий, теперь стремятся сдержать там влияние Москвы. Однако на северной стороне разделенного острова есть опасения, что эта борьба за влияние может иметь непредвиденные последствия", - подчеркивает The Times. "Турецкоязычный север провозгласил независимость в 1983 году, через девять лет после вторжения турецких войск, но остается признанным только Анкарой, в то время как грекоязычный юг присоединился к ЕС в 2004 году. Около 30 тыс. турецких военнослужащих все еще находятся на севере Кипра (...). После того как на прошлой неделе США приняли решение снять эмбарго с юга, Турция предупредила, что "предпримет необходимые решительные ответные шаги". Для и без того далеких надежд на урегулирование конфликта между двумя сторонами это еще один удар. (...) "США приняли это решение [ввести эмбарго на поставки оружия], чтобы помочь мирным переговорам и переговорам по достижению всеобъемлющего урегулирования. Теперь нам действительно нужно задаться вопросом, действительно ли США заинтересованы в достижении всеобъемлющего урегулирования на Кипре", - заявил The Times Кудрет Озерсай, министр иностранных дел Северного Кипра. "Это невозможно проверить, глядя на официальные заявления США о том, что они хотят урегулирования. Если вы поощряете только одну сторону в замороженном этническом конфликте, нельзя ожидать, что обе стороны соберутся вместе и придут к компромиссному урегулированию. Кипрско-греческая сторона находится в очень удобной ситуации, и любое действие, предпринимаемое любым международным игроком, позволяющее этой ситуации сохраняться, вносит вклад в существующий статус-кво". "Этот статус-кво - разделенный остров, окруженный водами, в которых союзники по НАТО находятся в опасной близости к грани конфликта - это как раз тот нестабильный политический ландшафт, который любит использовать Путин, например, добившись большого успеха на Балканах и в Восточной Европе. Между тем, Великобритания, которая вместе с Грецией и Турцией является одним из гарантов суверенитета Кипра в соответствии с договором о независимости 1960 года, отступает до точки, где "трудно понять, какова ее роль", - указал Озерсай, что расширяет возможности для дальнейшей российской интервенции". (...) "Предложение России выступить посредником в споре в восточном Средиземноморье примечательно, потому что ЕС потерпел неудачу в этом отношении. Европейцы также не способствуют переговорам между Грецией и Турцией. И примечательно, что Британия в этом кризисе играет относительно небольшую роль, - говорит Эрол Каймак, профессор международных отношений Восточно-Средиземноморского университета на Кипре. - Если предположить, что переговоры о всеобъемлющем урегулировании на Кипре больше не являются жизнеспособными, это открывает новые возможности, которые может использовать Россия, особенно в тех случаях, когда региональное соперничество сталкивает США и Россию как тех, кто обихаживает Республику Кипр". Источник: The Times