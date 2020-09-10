"Отношения между Германией и Россией достигли низшей точки. Произойдет ли их разрыв?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Ангела Меркель редко говорила настолько четко и одновременно оставляла столько загадок: "преступление", "попытка отравления", - весьма резкими словами она осудила в среду на прошлой неделе покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Канцлер также дала четко понять, в чей адрес было направлено ее послание: есть "очень серьезные вопросы, на которые может и должна ответить только Москва". Мир, по ее словам, ждет ответов".

"После того, как токсикологи бундесвера обнаружили, что противник Путина Навальный был отравлен химическим боевым веществом, блок ХДС/ХСС и партия СДПГ спорят о своей позиции относительно России. И гадают о выступлении Меркель: знаменуют ли ее слова переломный момент в германо-российских отношениях? Или канцлер в несвойственной ей манере поддалась своему возмущению, не задумываясь о последствиях?".

"Последнее трудно представить, тем более что, по информации Die Zeit, внутри правительства ФРГ больше нет сомнений в том, кто стоит за покушением: российская спецслужба, действовавшая по заказу Кремля. Навальный, таков результат анализа следов яда Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера, был отравлен новой формой химического оружия "Новичок" - вариантом, который был неизвестен миру до этого покушения, но который является, вероятно, более коварным и смертельным, чем все известные представители семейства "Новичок". Соответствующие следы ученые обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил", - говорится в статье.

"Этот новый вариант "Новичка" действует дольше, чем прежний. Немцы предполагают, что один из агентов российской внутренней службы безопасности ФСБ, которые следили за Навальным, или специально внедренный сотрудник спецслужбы добавил яд в чай или нанес его на поверхность чашки. Навальный должен был умереть на борту самолета. В Берлине говорят, что он выжил лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, в частности быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному антидот антропин", - отмечают авторы статьи.

"Операцию с подобного рода смертельным и сложным ядом могла провести только спецслужба, считают немецкие эксперты. Одно только существование новой формы "Новичка" исключает, что покушение было, например, самовольно совершено каким-нибудь российским олигархом. Для двухкомпонентного яда требуется специальная лаборатория, и им не могут завладеть обычные преступники. К тому же немецкие спецслужбы считают невозможным, что на территории России действовала иностранная спецслужба - на глазах у ФСБ, которая тщательно следила за Навальным. Все это позволяет сделать лишь один убедительный вывод: заказ на устранение неугодного критика дал Кремль. "Его хотели заставить замолчать", - так сформулировала это Меркель".

"Тем самым остро встает вопрос о том, может ли Россия Путина все еще быть партнером. У тех в Берлине, кто уже давно выступают за ужесточение курса по отношению к российскому президенту, Меркель своими резкими словами пробудила надежду. Другие, наоборот, опасаются, что канцлер может разрушить один из столпов немецкой внешней политики после 1989 года - и разорвать отношения с Москвой", - пишет издание.

Большая неопределенность наблюдаются именно в союзе ХДС/ХСС, отмечают авторы публикации. "Здесь спектр разногласий охватывает и решительное требование Норберта Реттгена о выходе из проекта "Северный поток-2" ("единственный язык, который понимает Путин"), и безусловную поддержку со стороны премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера ("Мы зависим друг от друга").

За продолжение строительства "Северного потока-2" также выступает и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг из партии СДПГ. Согласно ее аргументам, газопровод необходим для газоснабжения Германии в будущем, и лучше оставаться в диалоге, чем сжигать мосты.

"Даже Меркель в последние недели заметно колебалась, - указывает издание. - Еще в конце августа, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике Charité, она заявила на пресс-конференции, что считает нецелесообразным связывать "Северный поток-2" с отравлением Навального, эти дебаты необходимо вести раздельно, сказала она. Но теперь и она более не исключает санкции в отношении газопровода".

"С Путиным Меркель связывают особые отношения, - отмечает Die Zeit. - Когда в 2005 году она стала канцлером, он был президентом уже на протяжении пяти лет. Они встречались более 40 раз, провели бесчисленное множество телефонных разговоров. На посту федерального канцлера Меркель посещала Россию 16 раз, в последний раз она была в Москве в январе. Немка знает россиянина дольше и, вероятно, лучше, чем любого другого действующего главу государства. И Меркель, в отличие от Герхарда Шредера в начале его правления, никогда не недооценивала значение России в Европе и в мире".

"Партнерство в целях модернизации, "Петербургский диалог", правительственные консультации - Меркель нельзя упрекнуть в том, что она не разговаривала с Путиным и не старалась для отношений с Россией. Общение происходило беспрестанно, в то время как непрерывно росли проблемы. В переговорах о ядерной программе Ирана правительство ФРГ искало близости с Россией. И, наконец, в 2015 году Берлин совместно с Москвой дал старт "Северному потоку-2" - проекту, вокруг которого теперь ведутся ожесточенные споры".

"То, что теперь федеральное правительство ставит под вопрос завершение строительства "Северного потока-2", является существенным изменением его прежней позиции: газопровод все же оказался политическим. Но действительно ли канцлер хочет остановить проект? И получит ли она при желании поддержку своего партнера по коалиции?", - задается вопросами издание.

"Социал-демократы уже давно намереваются провести генеральную инвентаризацию в германо-российских отношениях, но при этом всегда имели перед глазами другую цель: больше сближения. (...) С учетом выборов в бундестаг в 2021 году СДПГ хочет снова предстать в роли "партии мира", (...) опираясь на две исторические линии: восточную политику Вилли Брандта начала 1970-х годов, а также на особое отношении восточных немцев к России".

"(...) Почти забытым кажется при этом, что тогда в формуле "изменение через сближение" акцент делался на слове "изменение". В конечном счете для Брандта речь шла о том, чтобы дать московским соцреалистам уверенность в том, что ФРГ не настроена на реванш - чтобы Москва в свою очередь могла одобрить послабления для людей. (...) Дилемма сейчас состоит в том, что сегодня акцент делается не на изменении, а на сближении", - говорится в статье.

"(...) Но если послушать, какие меры рассматривают члены партии, - санкции против отдельных лиц, лишение права голоса в Совете Европы, подключение Организации по запрещению химического оружия, - то напрашивается вывод: в сближении теперь берут паузу".

"ЕС должен совместно отреагировать на отравление Алексея Навального - это знаменатель, на котором пока условились сторонники и критики "Северного потока". Уже Меркель во время своего впечатляющего выступления десять дней назад заявила, что решение о "подобающей реакции" будет принято совместно с партнерами по ЕС и НАТО. Поэтому пока открытыми остаются все опции. Но то, что ЕС примет новые меры в отношении России, а "Северный поток" останется нетронутым, кажется маловероятным. "Я не представляю, чтобы при текущих обстоятельствах этот проект был достроен до конца, - говорит министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. - Я бы посчитал это очень странным". Так в ЕС посчитали бы многие", - пишет Die Zeit.