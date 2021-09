10 сентября 2021 г. Джеффри Робертсон | Financial Times Россия накануне выборов усиливает репрессии в отношении адвокатов "Адвокаты, которые действуют в интересах тех, кого государство считает своими врагами, не могут рассчитывать на комфортную жизнь ни в одной стране, но в России их преследования достигли уровня, требующего международного внимания", - пишет на страницах Financial Times Джеффри Робертсон, королевский адвокат и автор книги "Bad People and How to Be Rid of Them" ("Плохие люди и как от них избавиться"). "ФСБ - аппарат государственной безопасности - прибегает к формам преследования, которые не позволяют им защищать клиентов, обвиняемых, часто на основании сомнительных доказательств, в "подрывной" деятельности. В попытке заморозить политический протест в преддверии выборов, которые состоятся в конце этого месяца, ФСБ использовала полномочия ареста и преследования, чтобы помешать адвокатам выполнять свой долг по защите политически мотивированных судебных преследований", - пишет автор статьи. "Возьмем наступление на известного правозащитника Ивана Павлова. Павлов возглавлял "Команду 29" - неформальную ассоциацию юристов, которая по иронии судьбы получила свое название от статьи 29 Конституции России, призванной гарантировать свободу слова. Последним преступлением "Команды 29" было представление интересов Фонда борьбы с коррупцией*/** Алексея Навального в его апелляции против его признания "экстремистской" организацией, что по сути закрыло организацию. Этим летом "Команда 29" была вынуждена распуститься после государственного обвинения в том, что она связана с "нежелательной иностранной организацией" - обвинение, которое позволило государству заблокировать ее веб-сайт и потенциально выступить против отдельных членов команды, клиентов или сторонников", - говорится в статье. "В апреле власти начали преследовать самого Павлова, совершив обыск в его доме и офисе и изъяв его файлы и электронные устройства. Его предполагаемое "преступление" заключалось в публикации в средствах массовой информации обвинительного заключения против одного из его клиентов, Ивана Сафронова, бывшего журналиста, обвиненного в государственной измене якобы за передачу правительственной информации. Павлова обвинили в публикации "конфиденциальной информации", а условия его освобождения под залог не позволяют ему общаться с кем-либо по телефону, через интернет или по почте. К настоящему моменту он бежал в Грузию", - сообщается в публикации. (...) "Принудительный роспуск "Команды 29" подчеркивает угрозу, с которой сейчас сталкиваются все юристы в России, кто работает в организациях, добивающихся справедливости в отношении нарушений прав человека и имеющих связи с иностранными группами. (...) В их защиту должны сплотиться СМИ, по крайней мере, предупреждая общественность о заговоре государства против адвокатов-правозащитников. Однако правительство также приняло меры к тому, чтобы признать несколько критических онлайн- СМИ и журналистов "иностранными агентами", вынудив некоторые из них закрыться, а другие поставив на грань закрытия", - отмечается в статье. (...) "Определенное воздействие может оказать и осуждение со стороны международного сообщества", - пишет автор публикации, напоминая, что в прошлом году Великобритания наложила санкции на ряд российских прокуроров и судей, ответственных за смерть в тюрьме адвоката Сергея Магнитского в 2009 году. "То, что происходит сейчас, является зловещим и насущным - запугивание профессии за выполнение своего долга по защите свободы слова в то время, когда это наиболее значимо - накануне выборов", - заключает он. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента ** - организация, признанная экстремистcкой, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: Financial Times