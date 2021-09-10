В Приморье отметили важность проекта WWF и МКБ по сохранению медоносных лесов

На краевом фестивале "Медовое раздолье" в Приморье отметили важность проекта WWF России по сохранению медоносных деревьев, охране животного мира и предотвращению незаконных рубок в ареале обитания амурского тигра.

Проект стартовал в январе 2021 года и реализуется при поддержке Московского кредитного банка (МКБ). В нем также участвуют пчеловоды и охотники Приморья: Союз пчеловодов Приморского края, охотничьи хозяйства "Фауна", "Синегорье", Яковлевский РЗОП и общественная организация охотников "Михайловское".

"Данный проект уникален тем, что вовлекает в охрану лесов от незаконных рубок конкретных людей, живущих в окружении ненарушенных лесов, которых становится с каждым годом все меньше. А ведь эти леса богаты не только древесными ресурсами. Это и ценные медоносы, и кладовая даров природы - кедровых орехов, лечебных растений, ягод, грибов и, конечно, дом амурского тигра и других диких животных тайги. Устойчивое природопользование и реальное вовлечение общественности, настоящих таежников, поможет сохранить и приумножить это богатство", - отметил старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по устойчивому лесопользованию Евгений Лепешкин.

На фестивале "Медовое раздолье" правительство Приморья отметило работу WWF России по сохранению медоносных лесов благодарственным письмом от губернатора Приморского края Олега Кожемяки. Также команда WWF России вручила планшет со специальным программным обеспечением первой в Приморье межхозяйственной общественной антибраконьерской бригаде. Бригада была создана, чтобы помогать государственному лесному и охотничьему надзору пресекать нарушения против природы на Синем хребте. В состав бригады входят производственные охотничьи инспектора и пчеловоды. Для проведения рейдовых мероприятий при поддержке WWF России и МКБ она была оснащена автомобилем УАЗ "Патриот", средствами защиты, спецодеждой и измерительными инструментами.