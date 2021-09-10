"Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии

(...) "Насекомые исчезают на наших глазах, а мы просто этого не замечаем? Исследование, опубликованное В 2017 году в журнале Plos One, забило тревогу. Оно показало, что биомасса летающих насекомых - совокупный вес всех особей - уменьшилась на 75% за 25 пять лет примерно в 60 природных заповедниках Германии. Настоящий "апокалипсис насекомых", по мнению некоторых специалистов", - пишет швейцарская газета Le Temps

"Это и другие исследования того же типа, опубликованные три года спустя, вызвали бурную реакцию в научном мире. Они выражают в цифрах то чувство, которое многие из нас испытывали в полевых условиях. Мы хотели узнать, какова ситуация в Швейцарии, чтобы предоставить политическому миру информацию, необходимую для действий", - отмечает Ив Гонсет, директор Швейцарского центра картографирования фауны. Результатом такого подхода стал доклад "Разнообразие насекомых в Швейцарии", опубликованный 7 сентября Академией естественных наук, который подтверждает серьезность ситуации", - говорится в статье.

(...) "Чтобы оценить состояние популяций насекомых в Швейцарии, авторы нового доклада синтезировали различные источники информации, включая Красную книгу, а также программы мониторинга других видов, такие как Мониторинг биоразнообразия в Швейцарии. Эти данные далеко не исчерпывающие: "Они позволяют оценить статус угрозы только для 6% видов насекомых. Эту выборку необходимо расширить, но она по-прежнему позволяет нам получить правильное представление о том, что происходит в Швейцарии", - считает Ив Гонсет.

"Новости оказались плохие: доклад подтверждает резкое сокращение разнообразия насекомых в Швейцарии по сравнению с ситуацией в начале XX века. Почти 60% из 1153 видов, занесенных в Красную книгу, в настоящее время находятся под угрозой исчезновения или под потенциальной угрозой. Например, более 40% диких пчел в Швейцарии находятся под угрозой исчезновения, а 10% из них (около шестидесяти видов) уже исчезли", - отмечает автор публикации.

"Из 226 зарегистрированных видов бабочек 78 (35%) находятся под угрозой исчезновения, а 44 (19%) - под потенциальной угрозой. Среди жесткокрылых насекомых (жуки, божьи коровки и т.д.) из 256 оцененных видов 118 (46%) находятся под угрозой исчезновения и 47 (18%) находятся под потенциальной угрозой. Насекомые, обитающие в сельскохозяйственных районах и в водной среде, испытывают наибольшее сокращение численности". - указывает журналистка.

(...) "Не все насекомые пострадали от снижения численности: некоторые из них сегодня встречаются даже чаще, чем вчера. В частности, в связи с изменением климата теплолюбивые виды (термофилы) сейчас чувствуют себя в Швейцарии лучше. Так, на территории появилось 13 видов пчел. У бабочек теплолюбивые виды вытесняют тех, кто предпочитает прохладную температуру", - указывает издание.

"Авторы доклада указывают, что механизмы исчезновения насекомых хорошо известны. Особо отмечается исчезновение их местообитаний в результате интенсификации сельского хозяйства, урбанизации или даже осушения заболоченных земель. Другими угрозами являются использование удобрений и пестицидов, световое загрязнение, изменение климата и внедрение инвазивных видов ", - резюмирует Le Temps.