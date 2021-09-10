Обзор прессы: жизнь непривитых все больше усложняется, их гнев нарастает

"Комментарии в СМИ демонстрируют, как ожесточается спор в текущих общественных дебатах, а также как увеличивается разрыв между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не защищен", - пишет швейцарская газета Le Temps, приводя обзор СМИ.

(...) "Как предполагает сайт Eurotopics.net, "если в Европе теперь будет достаточно доз вакцины против COVID, то все меньше и меньше людей будут стремиться" получить эту инъекцию. Последствия: "Охват вакцинацией стагнирует, а санитарная политика пытается обратить эту тенденцию вспять, жонглируя санкциями, стимулами и мерами по повышению осведомленности".

"В Соединенных Штатах, например, "вакцинация против Covid-19 становится обязательной для федеральных служащих, в то время как компании, в которых работает более 100 человек, должны требовать либо вакцинацию, либо тестирование каждую неделю". Еще один фактор, возможно, более значительный, чем другие. "Растет беспокойство о детях: около 20 из них умирают каждую неделю" по ту сторону Атлантики, сообщает Le Monde.

"В Словении тоже "ужесточаются санитарные ограничения. Так, без отрицательного экспресс- теста непривитые люди больше не могут обратиться к врачу". Ежедневная газета Primorskenovice кричит от возмущения: "Это противоречит клятве Гиппократа и всеобщей этике, гуманизму и уважению основных прав человека. [...] Будем надеяться, что правительство прислушается к этим аргументам и исключит это положение из закона. Потому что каждый, кто вносит взносы в свою больничную кассу, имеет право на медицинское обслуживание в любое время и в любом месте".

"По мнению эксперта по поведенческой медицине, на которого ссылает издание Le Journal de Quebec, "есть две категории непривитых людей: антиваксеры, которые вряд ли передумают, поскольку их убеждения основаны на системе иррационального мышления, и те, кто боится вакцины или еще не осознал серьезность ситуации. Большинство непривитых людей попадает во вторую категорию".

(...) "Италия также рассматривает возможность расширения обязательного предъявления санитарного пропуска. (...) "Противодействие явно исходит от правых", - отмечает одна женщина-философ в газете La Stampa: "Конспирологических лозунгов, нигилистских намеков и, прежде всего, открыто антисемитских замечаний вполне достаточно, чтобы раскрыть природу и тенденцию движения против санитарного пропуска. [...] Стоит бегло заглянуть в сеть, чтобы наткнуться на желтые звезды, которыми непристойно размахивают как символом дискриминации тех, кто еще не хочет вакцинироваться, или встретить термин "pass", написанный с буквами "SS", вызывающими в памяти нацизм".

(...) "Невакцинированные люди имеют право умереть от Covid, но не имеют право причинять смерть третьим лицам, - комментирует турецкая газета Hurriyet Daily News, не опасаясь выразительных сравнений: (...) "В чем разница между другом, инфицированным, но не знающим, что он заразен, и террористом, который смешивается с толпой для совершения теракта-самоубийства?"... "Вызвать смерть людей, распространяя вирус, или выдернуть предохранительную чеку из гранаты и убить десятки человек - разве это не одно и то же?"

"Да, - говорит на сайте Bonpourlatete.com швейцарский журналист Жак Пиле, - непривитые изгнаны из общественной жизни, как зачумленные. Причем, если они захотят пересечь границу, то их поездку постараются сделать максимально сложной и дорогостоящей (три теста!). Что бы мы ни думали о вакцине, как мы можем не видеть, к какому типу преступлений против свободы мы оказались причастны? [...] Возникает куча инструментов наблюдения, многие из них изобретены и используются в Китае. Европейцы принимают их без колебаний, не задумываясь о долгосрочных последствиях".(...) "Итак, заключает журналист, "какой философ, какой мудрец, какой мужчина или какая женщина, находясь на важном государственном посту, встанет, чтобы сказать: "Нет, хватит, разве так мы хотим жить?"

"В Ирландии, "напоминая про описывавшийся в прессе случай с врачом, который отказывался брать на лечение антивиаксеров, заразившихся Covid-19, газета Irish Independent призывает не относиться к непривитым как к зачумленным": "А что, если бы этот лечащий врач был столь же мало снисходителен к своим пациентам с избыточным весом, к курильщикам, к ленивым людям, к фанатам вождения, к женщинам с раком шейки матки или к людям, живущим с ВИЧ? Так много болезней и несчастных случаев являются результатом нашего образа жизни. И многие из них можно предотвратить. [...] Нам потребуется большая терпимость и уважение к другим, чтобы оправиться от этой пандемии. Дорога будет долгой, как в экономическом, так и в психологическом плане, поэтому было бы хорошо, если бы те, кто ведет священную войну против Covid, стремились разрядить обстановку".