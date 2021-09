10 сентября 2021 г. Джулиан Барнс | The New York Times Россия влияет на хакеров, но не руководит их действиями, утверждается в новом докладе "Разведывательные службы Москвы имеют влияние на российские преступные группы, занимающиеся онлайн-вымогательствами, и широко осведомлены об их деятельности, но они не контролируют цели этих организаций, согласно докладу, обнародованному в четверг. Некоторые американские чиновники заявили, что в отношении крупных атак-вымогательств, направленных на критически важную инфраструктуру США, которые связывали с российскими преступными группировками, наблюдается затишье, по крайней мере, на данный момент - и эта пауза отражает способность Москвы частично контролировать криминальные сети, действующие в стране", - сообщает The New York Times. "Но группа хакеров-вымогателей, исчезнувшая после летних атак, REvil, похоже, на этой неделе вернулась в даркнет и повторно активировала портал, который жертвы использовали для совершения платежей", - говорится в статье. "Несмотря на то, что атаки отступили, "можно справедливо предположить", что криминальные сети ищут сигналы от российского правительства о том, как они могут возобновить свои атаки, заявил Крис Инглис, национального кибердиректора, "Что, по моему мнению, будет иметь значение, так это то, гарантируют ли Владимир Путин и другие, у кого есть возможность обеспечивать соблюдение закона, международного права, что они не вернутся, - сказал Инглис в четверг во время мероприятия, организованного Институтом Рейгана. - Но еще слишком рано говорить об этом". "Доклад, подготовленный компанией Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью, подтверждает оценки американских официальных лиц, которые заявили, что Россия не говорит напрямую этим организациям, что им делать, но осведомлена об их деятельности и оказывает на них влияние. Российские разведывательные службы не только вербуют талантливых представителей этих организаций, но и могут ограничивать их деятельность, утверждают американские чиновники", - говорится в статье. "Сотрудники российской разведки имеют давние связи с преступными группировками, говорится в докладе. "В некоторых случаях почти наверняка разведывательные службы поддерживают налаженные и систематические отношения с исполнителями криминальной угрозы", - говорится в докладе. (...) "Москва позволяет (...) преступным группировкам следовать своим собственным планам, если они не бросают вызов Кремлю и в целом работают в направлении целей президента Владимира Путина, считают американские правительственные чиновники. В результате российский контроль над хакерами часто более слабый, что дает Путину и другим российским чиновникам определенную возможность отрицания. Но есть риск, что преступные группировки могут зайти слишком далеко, что спровоцирует резкую реакцию США, заявили американские официальные лица. Предпочитаемая стратегия Путина состоит в том, чтобы разрешать взломы, которые причиняют беспокойства Соединенным Штатам, но не допускать возникновения международного кризиса", - сообщает The New York Times. "Парни из правительства не инструктируют, кого взламывать, но в течение длительного периода времени между правительством и криминальными сетями существует действительно интересная связующая ткань", - отмечает Кристофер Алберг, глава Recorded Future. (...) "Как мы знаем, Россия имеет давнюю историю игнорирования киберпреступности в пределах своих границ, пока преступники делают своими жертвами нероссиян", - пояснил Ричард Даунинг, заместитель помощника генерального прокурора на слушаниях в Сенате в июле. "Российское правительство предоставляет хакерам определенную защиту, а взамен оно время от времени пользуется их опытом - и часть денег, которые зарабатывают вымогатели, направляется чиновникам, утверждает Алберг. (...) "Российская разведка начала набор квалифицированных программистов почти 30 лет назад. Некоторые, кто был арестован по подозрению в преступлениях, связанных с хакерскими атаками, утверждали, что к ним обращались люди, связанные со спецслужбами, что, согласно докладу, продолжается и в последние годы. Но помимо такой принудительной вербовки, некоторые хакеры добровольно стремятся поддержать стратегические цели России. Согласно докладу, среди наиболее известных - Дмитрий Докучаев, бывший майор ФСБ (...) Преступный хакер, специализирующийся на краденных кредитных картах, он был нанят ФСБ как минимум к 2010 году и работал с ними до 2016 года, согласно американским правоохранительным органам", - говорится в статье. "В 2017 году американская прокуратура обвинила Докучаева в том, что он руководил преступными хакерами и платил им. Он и другие были обвинены в получении доступа к примерно 500 млн учетных записей Yahoo с целью шпионажа и в личных целях. Докучаев тоже попал под подозрение в Москве, и в конце концов он был арестован по обвинению в том, что он был двойным агентом Соединенных Штатов. Докучаев был освобожден из тюрьмы в мае, отбыв чуть более четырех лет шестилетнего заключения", - пишет издание. (...) В написании статьи принял участие Эндрю Креймер Источник: The New York Times