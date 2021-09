10 сентября 2021 г. Адам Рэсгон | The New York Times Израиль планирует открыться для небольших групп вакцинированных туристов после Дней трепета "Израиль планирует разрешить визиты организованных групп вакцинированных туристов после Йом Киппура, самого священного дня еврейского года, сделав шаг к тому, чтобы открыться для мира, даже несмотря на то, что чиновники здравоохранения ежедневно регистрируют тысячи новых случаев заражения коронавирусом", - пишет The New York Times. "Представители Министерства туризма Израиля заявили, что решение правительства было одобрено как пилотная программа, и подчеркнули, что это только первый шаг. "(...) Это начало процесса, который, как мы надеемся, приведет к возрождению туристической индустрии", - заявил Пини Шани, высокопоставленный чиновник Министерства туризма. Министерство выразило надежду, что правительство разрешит въезд индивидуальным путешественникам уже с октября", - говорится в статье. До пандемии туризм в Израиле процветал: 4,55 млн посетителей в 2019 году принесли стране 7,18 млрд долларов дохода. "Пилотная программа вступит в силу 19 сентября, позволив въезжать группам от 5 до 30 человек при условии, что они будут соблюдать множество мер, связанных с коронавирусом, включая предоставление отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, и прохождение второго теста, а также серологического обследования по прибытии, заявили в Министерстве". "Все путешественники должны будут предъявить доказательство того, что они прошли полную вакцинацию в течение предыдущих шести месяцев, или доказательство того, что им была сделана ревакцинация вакциной, одобренной FDA, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или EMA, Европейским агентством лекарственных средств. Программа не будет открыта для тех, кто приезжает из из стран, входящих в "красный" список", который в настоящее время включает Болгарию, Бразилию, Мексику и Турцию", - сообщается в статье. "Эта программа, о которой было объявлено в воскресенье, станет второй попыткой Израиля начать открываться для туристов. Предыдущие попытки были предприняты в мае, но приостановлены в августе, когда резко возросла заболеваемость, связанная с распространением крайне заразного варианта Дельта", - пишет The New York Times. "Шани подчеркнул, что только 3-4 из примерно 2800 человек, посетивших страну в рамках предыдущей пилотной программы, заразились коронавирусом. "Джордж Хореш, финансовый директор и соучредитель туристической компании Alma-Israel, выразил обеспокоенность "бюрократическими сложностями", связанными с необходимостью проведения путешественниками нескольких тестов по прибытии, особенно серологических тестов, которые требуют забора крови, но добавил, что он считает, что власти найдут способ сгладить этот процесс. "Во время пандемии наш бизнес был практически ликвидирован, но мы думаем, что ситуация в итоге улучшается и идет в правильном направлении", - отметил он. Источник: The New York Times