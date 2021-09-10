Первый шаг к "союзному государству": Путин и Лукашенко договариваются о едином экономическом пространстве

"После многолетних переговоров президенты России и Белоруссии углубляют интеграцию. Долгосрочная цель - создание политического союза. При этом, учитывая кризис в Белоруссии, у Москвы в этой игре неплохие карты - особенно в военной сфере", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В этом году президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встречались уже четыре раза. В пятый раз кое-что было иначе: после многочасовых переговоров Путин не стал сразу же провожать гостя в ночь, а провел с ним совместную пресс-конференцию, - отмечает журналист Маркус Акерет. - (...) Поздно вечером два президента объявили представителям СМИ в Кремле, что они договорились о всеобъемлющем объединении экономических пространств двух стран в рамках "союзного государства", существующего на бумаге с 1999 года. Лукашенко говорил о прорыве, Путин выглядел очень довольным достигнутым. Он дал понять, что может представить себе и гораздо большее - единые военное пространство и политику безопасности, а также общий парламент".

"Лукашенко представил стремления к интеграции как модель для всего постсоветского пространства: Россия и Белоруссия, по его словам, как бульдозер, идут вперед, выступая новаторами, что можно продолжить, например, в рамках Евразийского экономического союза. Однако ошибки, допущенные Советским Союзом и Европейским Союзом в процессе интеграции, повторяться не должны. ЕС тоже начинал как экономический союз; это, по мнению президента Белоруссии, основа для дальнейших шагов. Хвалебные речи Лукашенко в отношении сближения казались заискивающими, его попытки оправдаться перед критиками свидетельствовали о неуверенности. Проверка того, действительно ли он придерживается такого мнения, еще впереди", - полагает издание.

"28 "союзных программ", ранее называвшихся "дорожными картами", охватывают все центральные пункты экономической политики. Планируется согласовать финансовую и кредитно-денежную политику, привести в соответствие налоговую и таможенную системы, согласовать политику в сфере промышленности и сельского хозяйства. Особое значение для Белоруссии имеет заявление о том, что цены на природный газ останутся в 2022 году на сегодняшнем уровне, а с 2023 года будет создаваться единый рынок природного газа, нефти и электроэнергии. Ранее по поводу поставок нефти и природного газа из России велись длительные и трудные споры".

"Повторение ситуации 2019 года, когда казалось, что все основания для завершения переговоров есть, но Лукашенко, к неудовольствию Москвы, пошел на попятную, было исключено. Для этого слишком сильно изменились параметры двусторонних отношений. Пространство для маневров на Запад, которым в то время воспользовался белорусский режим, полностью исчезло после жестокого подавления протестного движения, скандала вокруг развернутого самолета Ryanair и драконовских приговоров в отношении оппозиционных политиков", - указывает издание.

"Артем Шрайбман, политический комментатор, вынужденно находящийся за границей, отметил перед встречей президентов, что на данный момент Белоруссия больше заинтересована в завершении переговоров, чем Россия. Лукашенко зависит от доброй воли Путина и от того, чтобы миллиардные кредиты, предоставляемые ему, по-прежнему были гарантированы. В любом случае, после подписания начнется борьба за правильную интерпретацию соглашений, пишет он в статье для Московского центра Карнеги. Ведь то, что подписано, еще далеко от реализации".

"Углубление интеграции, о котором сейчас идет речь, заходит не так далеко, как это было инициировано в 2018 году тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Наднациональные институты в Белоруссии не поддержит большинство населения, особенно после прошлогодних протестов. Замечание Лукашенко о том, что усилия по интеграции предпринимаются по настоянию народа, - это приукрашивание ситуации", - говорится в статье.

"Ссылаясь на волю народа, он, вероятно, пытается нейтрализовать опасения по поводу потери Белоруссией суверенитета. Он всегда стремился не подчиняться властному соседу полностью. Отсюда постоянные промедления, попытки заискивания перед США и Европейским Союзом и диверсификация экспортных маршрутов для калийных удобрений и нефтепродуктов через страны Прибалтики".

"С тех пор как Путин, преследуя собственные интересы, спас его от свержения год назад, этот баланс изменился. Даже независимо от согласованных сейчас шагов по интеграции, Белоруссия все больше сближается с Россией. Экспорт осуществляется через российские порты. Для России, возможно, самым значительным выигрышем является возможность более тесного сотрудничества с Белоруссией в военном отношении. Создание в Белоруссии центра боевой подготовки вооруженных сил рассматривается некоторыми как первый шаг к созданию российской военной базы, против которой Лукашенко ранее категорически возражал", - пишет Neue Zürcher Zeitung.