Генеральная прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении путинских хакеров

"Впервые правительство Германии публично осудило российскую службу военной разведки ГРУ за хакерскую кампанию группы Ghostwriter. По информации Der Spiegel, теперь расследование ведет и генеральная прокуратура ФРГ".

"Генеральный прокурор Петер Франк расследует масштабную кампанию кибератак со стороны России, осуществляемую в преддверии выборов в бундестаг. Представитель ведомства, расположенного в Карлсруэ, подтвердил это в разговоре с Der Spiegel".

"В течение нескольких месяцев хакеры из группы Ghostwriter пытаются получить доступ к личным электронным почтовым ящикам депутатов бундестага и земельных парламентов с помощью так называемых фишинговых писем. Немецкие органы безопасности убеждены, что за атаками стоит российская военная разведка ГРУ. Сообщается, что мишенью атак являются преимущественно политики из партий ХДС/ХСС и СДПГ", - говорится в публикации.

"Президент Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг предупредил в июле, что в ходе атак может быть похищена личная информация, которая впоследствии может быть использована для фейковых новостей и клеветнических кампаний - подобным образом группа уже действовала в Польше и странах Прибалтики".

"Однако, несмотря на несколько предупреждений, сделанных Германией в ходе прямых переговоров с Россией, в последнее время хакерская кампания, вероятно, стала еще более интенсивной. Поэтому в понедельник федеральное министерство иностранных дел выступило с исключительно резким заявлением. "Правительство Германии настоятельно призывает российское правительство немедленно прекратить эту недопустимую киберактивность", - заявила представительница ведомства".

"Правительство считает эти "неприемлемые действия опасными для безопасности Федеративной Республики Германия и демократического процесса волеизъявления", - передает издание.

"В этом году органы безопасности уже как минимум трижды информировали бундестаг о кибератаках на парламентариев со стороны иностранных спецслужб".

"Опасения подпитываются и опытом стран Прибалтики, где была опубликована фейковая новость о якобы оскверненном немецкими солдатами еврейском кладбище в Литве".

"Инциденты в Польше также заставили местные контрразведывательные службы насторожиться. Там хакеры из группы Ghostwriter завладели аккаунтом в Twitter политика из правящей партии PiS и опубликовали интимные фотографии его соратницы по партии - такова современная форма дискредитации", - пишет Der Spiegel.