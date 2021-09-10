Бали: туристов нет, и голодные обезьяны преследуют жителей деревень

"Поскольку в Лес обезьян Санге на Бали больше не приезжают туристы, обезьяны, живущие там, не дают покоя жителям деревни - из-за голода и, вероятно, от скуки", - пишет австрийское издание Der Standard.

"В поисках пищи все больше длиннохвостых макак на курортном острове Бали перемещаются из заповедника Леса обезьян Санге в близлежащую деревню Санге. Обезьяны забираются на крыши домов и ждут подходящего момента, чтобы добыть себе перекус. Это связано в основном с тем, что с начала пандемии в "обезьяний лес" почти не приезжают туристы - и, следовательно, животным больше не приносят лакомства", - поясняет издание.

"Опасаясь нападения обезьян, жители начали приносить фрукты, арахис и другую еду прямо в заповедник. Это, по их мнению, должно утихомирить животных. "Мы боимся, что голодные обезьяны станут дикими и злобными", - рассказал агентству AP житель деревни Саскара Густу Алит".

"Около 600 макак живут в лесном заповеднике, качаясь на ветках высоких мускатных деревьев и прыгая вокруг знаменитого храма Пура Букит Сари. Они считаются священными животными. В обычное время охраняемая зона джунглей на юго-востоке индонезийского острова пользуется популярностью как среди местных жителей, которые делают здесь свадебные фотографии, так и среди иностранных гостей. В обмен на несколько орешков относительно ручных обезьян можно легко уговорить сесть на плечо или колени", - говорится в статье.

"Обычно туризм является основным источником дохода для 4 млн жителей Бали, которые до пандемии принимали более 5 млн иностранных туристов в год. Обычно Лес обезьян Санге посещают около 6 тыс. человек в месяц, но когда в прошлом году разразилась пандемия и резко сократились международные пассажирские перевозки, их число сократилось примерно до 500 человек", - отмечает Der Standard.

"С июля, когда Индонезия запретила въезд на остров всем иностранным туристам и закрыла заповедник для местных жителей, там никто не появлялся. Следствием этого стало не только то, что никто больше не подкармливает обезьян, но и то, что местный центр спасения обезьян перестал получать плату за входные билеты и у него закончились деньги на покупку корма, говорит директор Маде Мохон. По его словам, помочь могли бы пожертвования от жителей деревни, но они тоже почувствовали на себе экономическое давление и постепенно стали жертвовать все меньше. "Расходы на корм составляют около 850 тыс. рупий, примерно 50 евро в день, - говорит Мохон, - на 200 килограммов маниоки, основной пищи обезьян, и десять килограммов бананов".

"Макаки на самом деле всеядны и могут питаться разнообразными животными и растениями, встречающимися в джунглях. Однако обезьяны в Лесу обезьян Санге, похоже, так много общались с людьми на протяжении многих лет, что приобрели другие привычки в питании".

"В результате обезьяны часто забредают в деревню и сидят на крышах, иногда отрывая черепицу и бросая ее на землю. Когда жители деревни каждый день раскладывают на террасах съедобные религиозные подношения, обезьяны спрыгивают вниз и мигом забирают их".

"Обычно обезьяны проводят весь день, общаясь с посетителями - воруют солнечные очки и бутылки с водой, дергают за одежду, прыгают на плечи, - и местный житель Алит подозревает, что они не только голодны, но и скучают. "Поэтому я попросил жителей деревни приходить в лес, чтобы поиграть с обезьянами и предложить им еду. Думаю, им нужно как можно чаще контактировать с людьми, чтобы не одичать".

"Происходящее на Бали напоминает события в Таиланде в 2020 году, когда обезьяны вели там дикие уличные бои за еду. Видеоролики с этими сценами в то время стали вирусными", - пишет Der Standard.