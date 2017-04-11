ЕС заблокировал инициативу Бориса Джонсона по жестким санкциям против России и Сирии после "заринового зверства"

Государства Евросоюза заблокировали инициативу министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который требовал введения жестких санкций против России и Сирии после "заринового зверства", пишет The Daily Mail.

Саммит министров стран G7 в Италии закончился без принятия решения об ответных мерах, хотя участники пришли к согласию относительно того, что Башар Асад больше не может оставаться на посту президента Сирии, передает корреспондент Джеймс Тэпсфилд.

"Джонсон призвал ввести санкции и против московских генералов, наряду с высшим руководством сирийских сил. Однако Германия и некоторые другие страны ЕС не были готовы поддержать ответные меры, настаивая на том, чтобы дождаться полного расследования химической атаки в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки мирных жителей", - говорится в статье.

В начале саммита Джонсон заявил, что готовность США бомбить Сирию стала "фактором, меняющим правила игры". "Мы, безусловно, будем обсуждать возможность новых санкций против некоторых сирийских военных и, конечно, против некоторых российских военных, имевших отношение к координированию сирийских действий и, таким образом, запятнанных ужасающим поведением режима Асада", - заявил Джонсон.

Как считается, наряду с санкциями будет обсуждаться возвращение России в элитный клуб держав G7 в качестве стимула для сотрудничества, отмечает корреспондент.