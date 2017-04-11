Трамп демонстрирует мускулы, и это может понравиться Путину

Изначально Дональд Трамп выражал намерение не вмешиваться в ход сирийского конфликта. Еще в конце марта из Белого дома доносилось, что свержение Асада не является приоритетной задачей США, при том, что борьбу с ИГИЛ* следует продолжать. "Однако после чудовищной химической атаки последовала молниеносная смена курса - президент США отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе", - пишет корреспондент Focus Йозеф Хауснер.

Некоторые политики, в том числе лидер СДПГ Мартин Шульц, опасаются открытой военной конфронтации между США и Россией, поддерживающей Асада. "Я не верю в возможность военной конфронтации между США и Россией", - заявил между тем в беседе с изданием Хеннинг Рике из Германского общества международной политики (DGAP). Его коллега из Фонда науки и политики Маркус Кайм идет еще дальше: Путину может даже понравиться то, что Трамп демонстрирует мускулы, полагает он. Как заявил эксперт в беседе с радиокомпанией Deutschlandradio, "Россия не против, чтобы американцы приструнили Асада, который никогда не был простым партнером".

Москва, полагает Рике, все еще заинтересована в укреплении позиций Асада, "но, устроив химическую атаку, режим Асада в определенном смысле обвел русских вокруг пальца. И поэтому вполне вероятно, что Москва с одобрением отнеслась к тому, что США поставили Асада на место". Официально, однако, Кремль охарактеризовал ракетный удар как "атаку на суверенное государство", замечает автор публикации.

Но что стоит за намерением Трампа, провозгласившего, что "Америка прежде всего", продемонстрировать мускулы во внешней политике? И не только в Сирии, замечает Хауснер: "Американские военные корабли взяли курс на Северную Корею после того, как Трамп пригрозил Пхеньяну решительными действиями".

"Решение нанести ракетный удар по Сирии определенно стало спонтанным - это была реакция на химатаку, - считает Рике. - Трампу подвернулась возможность показать свою дееспособность". Ракетный удар по сирийской авиабазе обеспечил ему пару позитивных заголовков в прессе - на фоне других его проектов, которые терпят фиаско, как иммиграционные указы и отмена Obamacare. "Трамп хотел показать, что действует в сирийском вопросе решительнее, чем Обама", - сказал эксперт.

Что касается растущей напряженности после ракетных испытаний, которые проводил Пхеньян, Трамп, по мнению Рике, намерен показать, что "США не дадут себя запугать северокорейской ядерной программой". Но в любом случае, указывает специалист из DGAP, если у Пхеньяна появятся ядерные ракеты, которые смогут долететь до США, это будет представлять непосредственную угрозу безопасности Америки.

Сирия или Северная Корея, "в обоих случаях опасность того, что Трамп неминуемо затронет интересы другой крупной державы, велика", отмечает Рике. Китай не заинтересован в ослаблении Северной Кореи, которое может привести к ее воссоединению с Южной Кореей в форме, желательной для Запада, и "вполне возможно, что Пекин решит продемонстрировать покровительство Пхеньяну военным путем", допускает эксперт.

В свою очередь, в Сирии активизация действий США может привести к тому, что Россия еще больше станет поддерживать режим Асада. "Непростой шпагат, в котором Трампу предстоит растянуться в обоих кризисных регионах", - резюмирует автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.