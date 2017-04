11 апреля 2017 г. Джеймс Полити, Артур Бизли | Financial Times G7 ужесточает линию в отношении поддержки Асада Россией Министры иностранных дел стран G7 пытались выработать общую стратегию в отношении того, как заставить Россию отказать в поддержке сирийскому президенту Башару Асаду. Они усилили критику Москвы, но раскололись по вопросу о новых санкциях против российских офицеров, сотрудничающих с Дамаском, пишет Financial Times. "В начале первого дня двухдневных встреч G7 в итальянском городе Лукке британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что у Москвы появился выбор после атаки с применением химоружия на прошлой неделе, совершенной сирийским режимом, и последовавшего за ней американского ракетного удара", - отмечают авторы статьи Джеймс Полити и Артур Бизли. "Этот выбор заключается в том, приклеиться ли намертво к режиму Асада - этому деструктивному режиму, который травит собственный народ и, на самом деле, марает репутацию России - или сотрудничать с остальным миром в поиске политического решения конфликта", - заявил Джонсон. Комментарии Джонсона последовали за тем, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон занял более жесткую позицию в отношении Москвы накануне запланированного визита в Россию на этой неделе, назвав на выходных режим Асада "кровавым", отмечает издание. "Однако в то время как страны G7 ужесточили свою линию по российской поддержке Асада, они, как представляется, не проявили энтузиазма в отношении выдвинутой Великобританией идеи ввести новые санкции против российских офицеров, сотрудничающих с Дамаском", - говорится в публикации. "Санкции [против России] - неподходящий инструмент, и их невозможно применить быстро, - заявил дипломат страны, входящей в G7.- На данный момент нам нужно активизировать диалог с Россией, чтобы вместе воспользоваться настоящим импульсом в целях политического урегулирования. Нам не стоит пытаться загнать Россию еще дальше в угол и тем самым укреплять ее связь с сирийским режимом - совсем наоборот". Источник: Financial Times