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11 апреля 2017 г.
11 апреля 2017 г.

Рошель Топленски | Financial Times

Дания предлагает изменить законодательство, чтобы заблокировать газопровод "Газпрома"

"Правительство Дании хочет изменить законы страны так, чтобы они позволяли заблокировать предложенный Россией газопровод в Европу. Это знак нарастающей тревоги Евросоюза по поводу данного проекта", - сообщает Рошель Топленски в Financial Times.

"Ларс Кристиан Лиллехольт, датский министр энергетики, сказал FT, что датское правительство предлагает законопроект, позволяющий учитывать внешнеполитические и оборонные соображения при оценке, следует ли разрешить такие проекты, как "Северный поток 2", - передает журналистка.

"По словам Брюсселя, проект "Северный поток 2" противоречит европейским энергетическим целям - разнообразить поставки газа, урезать энергетическую зависимость от России и добиться продолжения поступления газа через Украину, которая все еще сильно зависит от транзитного дохода от существующих газопроводов", - говорится в статье.

"Тем не менее, Европейской комиссии не удается найти юридические основания, чтобы поставить под вопрос СП2", - указывает автор.

Источник: Financial Times


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