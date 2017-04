11 апреля 2017 г. Рошель Топленски | Financial Times Дания предлагает изменить законодательство, чтобы заблокировать газопровод "Газпрома" "Правительство Дании хочет изменить законы страны так, чтобы они позволяли заблокировать предложенный Россией газопровод в Европу. Это знак нарастающей тревоги Евросоюза по поводу данного проекта", - сообщает Рошель Топленски в Financial Times. "Ларс Кристиан Лиллехольт, датский министр энергетики, сказал FT, что датское правительство предлагает законопроект, позволяющий учитывать внешнеполитические и оборонные соображения при оценке, следует ли разрешить такие проекты, как "Северный поток 2", - передает журналистка. "По словам Брюсселя, проект "Северный поток 2" противоречит европейским энергетическим целям - разнообразить поставки газа, урезать энергетическую зависимость от России и добиться продолжения поступления газа через Украину, которая все еще сильно зависит от транзитного дохода от существующих газопроводов", - говорится в статье. "Тем не менее, Европейской комиссии не удается найти юридические основания, чтобы поставить под вопрос СП2", - указывает автор. Источник: Financial Times