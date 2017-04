11 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Каков он, "золотой мост" для Путина? Ракетный удар США по сирийской авиабазе потряс Россию больше, чем саму Сирию, пишут СМИ, но перед визитом Тиллерсона в Москву выражают надежду, что Путин все же не упустит шанс заключить сделку с Трампом. Неужели он никогда не "сдаст Асада"? "Размахивание кулаками перед медведем не сработает, поскольку не учитывает психологию человека, который и есть Россия", - пишет в The Times спичрайтер Кэмерона. Госсекретарь США "не стеснялся в выражениях перед своим визитом в Москву и заявил, что Россия несет по крайней мере моральную ответственность за газовую атаку в Сирии", пишет обозреватель швейцарской Tagesanzeiger Цита Аффентрангер. Еще недавно, во время предвыборной гонки, Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп говорили о России и ее президенте лишь теплые слова. Путин четыре года назад лично вручил Тиллерсону орден Дружбы, а Трамп говорил, что Путин, возможно, станет его лучшим другом. "Теперь же все изменилось: ракетный удар США по сирийской авиабазе потряс Россию даже больше, чем саму Сирию, ведь Трамп совершенно точно оказался не человеком Кремля", - отмечает журналистка. Визит Тиллерсона покажет, что еще можно спасти. Путин все еще надеется найти баланс с Трампом, при котором Америка в первую очередь займется собственными проблемами, а мировая политика для нее отойдет на второй план, полагает журналистка. В конце концов, Кремль делал ставку на то, что "США при Трампе не будут повсюду изображать мирового жандарма, будь то Украина или Сирия; Россия пытается насадить новый мировой порядок, где она сама играет одну из главных ролей", говорится в статье. "По этой причине Путин не будет раньше времени отказываться от шанса заключить сделку с Трампом", - полагает Аффентрангер, не исключая, что российский президент может поступиться альянсом с Асадом. Обязательным условием для сделки автор считает договоренность, что нынешний ракетный удар США станет последним. "Отношения между Востоком и Западом окутал туман, - отмечает редакция The Times. - Россия предупреждает, что будет "настоящая война", если ей предъявят ультиматум по поводу будущего ее марионетки-диктатора - Башара Асада. Сегодня, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон направляется в Москву, кажется, что "большая семерка" демократий, с одной стороны, и Владимир Путин - с другой - вовлечены в изощренную игру в жмурки". The Times считает, что сегодня главная цель - показать России, что она должна взять на себя ответственность за поведение Асада. Именно Путин спас Асада от западного ракетного удара в 2013 году, предложив собрать и уничтожить сирийское химическое оружие. На этом пути Россия либо была обманута, либо стала соучастницей сокрытия частей арсенала. "Став главным защитником Асада, Россия также взяла на себя обязательство объявить военному преступнику, что его час пробил", - пишет газета. "Должно быть, президент России с тревогой осознает, что срочно нужно подключаться к поискам альтернативы Асаду. Если есть что-то, что господин Путин понимает, то это его личные интересы", - резюмируют авторы. В авторском комментарии в том же издании The Times Клэр Фогс, в прошлом спичрайтер бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, пишет: "Вчера министры иностранных дел G7 встретились, чтобы согласовать требование к президенту Путину отказаться от военной поддержки Асада. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы доставить "четкое и скоординированное послание" о том, что Кремль должен строго следовать этой линии". Колумнистка критикует: "Новый подход заключается в размахивании кулаками перед медведем: России открыто бросают вызов, от нее требуют уступить. Учитывая, что Москва не проконтролировала уничтожение химического оружия президента Асада, это, конечно, абсолютно разумно. Но (...) такой подход не сработает, поскольку он не учитывает решающее обстоятельство - психологию человека, который и есть Россия". "Унижение, гордость и озабоченность статусом - вот центральные темы истории Путина, - считает автор. - Есть одна красноречивая деталь: будучи подростком, он переживал, что его товарищи быстрее развивались и были выше ростом, - и он занялся дзюдо, чтобы закрепить за собой "место в стае". "Все приключения" взрослого Путина, пишет Фогс, также "планируются, чтобы утвердить его статус и закрепить место вожака". "Характер этого человека сформировал выбранный им национальный нарратив", - убеждена Фогс. Если загнать такого человека в угол, в котором единственными опциями являются либо унизительная уступка, либо еще более сильная враждебность, что он выберет? По мнению автора, "более умный с эмоциональной точки зрения подход учел бы ранимость Путина, его эго и его одержимость восстановлением национальной гордости". Успешными могут быть только те действия, которые позволят российскому лидеру спасти лицо. Фогс цитирует мудрость китайского военного стратега Сунь-цзы: "Нужно построить противнику золотой мост для отступления". Колумнистка подчеркивает, что такой "золотой мост" для Путина надо строить "как можно менее публично, не на виду у мировых СМИ". "Если Путин выбирает лишь между унизительным отступлением или эскалацией напряженности с Западом, боюсь даже думать, что он предпочтет", - заключает автор. После американского военного удара по сирийской авиабазе западные страны и союзники Асада Россия и Иран перешли на повышенный тон, пишет немецкий Bild, приводя мнения политиков и экспертов по поводу возможной реакции Кремля. Россия обвинила Вашингтон в перешагивании "красных линий", а США оправдали свои действия и скорректировали курс в отношении Асада, добавив в число основных приоритетов в сирийском конфликте смену режима. Журналистка и эксперт по Ближнему Востоку Антониа Радос полагает, что "теперь мир реально рискует получить открытую опосредованную войну, в которую могут оказаться втянуты все". "В Сирии существует два блока: слабый Асад, который зависит от русских и иранцев. На другой стороне - Запад с очень разрозненными интересами, Саудовская Аравия, Израиль, а также умеренные и радикальные группировки. После американского удара эти два фронта обозначились значительно четче. Но Россия никогда не сдаст Асада, - считает Радос. - Сирия остается ее последним оплотом в этом регионе". Американский публицист Эндю Денисов не исключает, что "Путин может сказать: давайте воспользуемся возможностью поговорить с новым американским президентом и найдем политическое решение без Асада". Председатель немецкой партии "Левые" Дитмар Бартч раскритиковал сирийскую стратегию президента США, заявил, что ракетный удар лишь усложнил ситуацию, а внешняя политика Трампа непредсказуема. "Эта единоразовая мера внушает мне опасения. Нет ясности, как Трамп будет действовать дальше, - сказал он. - Интересно, какой из советников Трампа будет в фаворе на следующей неделе". Депутат Европарламента Эльмар Брок сообщил, что был шокирован военной операцией США. "В первый раз за несколько десятилетий одна ядерная держава выступила против другой, - заявил он Bild. - Но, с другой стороны, становится понятно: США дали знак, что не будут мириться со всем, что Россия делает в Сирии". По его словам, американский ракетный удар ясно дал понять, что "пришло время снова садиться за стол переговоров". Некоторые политики, в том числе лидер СДПГ Мартин Шульц, опасаются открытой военной конфронтации между США и Россией, поддерживающей Асада, пишет корреспондент Focus Йозеф Хауснер. "Я не верю в возможность военной конфронтации между США и Россией", - заявил между тем в беседе с изданием Хеннинг Рике из Германского общества международной политики (DGAP). Его коллега из Фонда науки и политики Маркус Кайм идет еще дальше: Путину может даже понравиться то, что Трамп демонстрирует мускулы. Как заявил эксперт в беседе с радиокомпанией Deutschlandradio, "Россия не против, чтобы американцы приструнили Асада, который никогда не был простым партнером". Но что стоит за намерением Трампа, провозгласившего, что "Америка прежде всего", продемонстрировать мускулы во внешней политике? И не только в Сирии, но и в Северной Корее. "Решение нанести ракетный удар по Сирии определенно стало спонтанным - это была реакция на химатаку, - считает Рике. - Трампу подвернулась возможность показать свою дееспособность". Сирия или Северная Корея, "в обоих случаях опасность того, что Трамп неминуемо затронет интересы другой крупной державы, велика", отмечает Рике. Китай не заинтересован в ослаблении Северной Кореи, и "вполне возможно, что Пекин решит продемонстрировать покровительство Пхеньяну военным путем", допускает эксперт. В Сирии активизация действий США может привести к тому, что Россия еще больше станет поддерживать режим Асада. "Непростой шпагат, в котором Трампу предстоит растянуться в обоих кризисных регионах", - резюмирует автор. "Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона обещал стать затруднительным даже до атаки Соединенных Штатов на Сирию, учитывая многочисленные расследования относительно связей команды Трампа с Россией и положение Тиллерсона как новичка в дипломатии. Его поездка станет проверкой его способностей, а также послужит испытанием в реальных условиях мечты президента Трампа об улучшении американо-российских отношений", - пишут эксперты Atlantic Council (Вашингтон) и экс-сотрудники Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Фишмен и Марк Симаковски в статье для USA Today. У Тиллерсона запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым; не исключено, что он встретиться и с президентом Путиным, который в свое время наградил его орденом Дружбы за сотрудничество с Россией в качестве исполнительного директора Exxon Mobil, отмечают авторы. Между тем "их слова буду значить гораздо меньше, чем действия России". "У Тиллерсона есть шанс отстоять интересы США в ключевых регионах, таких как Украина и Сирия, если он будет помнить об этом и использовать тактику, отработанную им в бизнесе", - советуют Фишмен и Симаковски. Главной установкой американской политики в отношении России давно было "сотрудничать там, где возможно, но конфликтовать там, где необходимо", пишут эксперты. "Тиллерсон должен выйти за рамки этого избитого клише. Подобно тому, как глава компании может заключить сделку по результатам работы с новым подрядчиком, ему следует потребовать, чтобы Москва соответствовала поддающимся оценке критериям, прежде чем открыть новые сферы сотрудничества, - полагают они. - Вместо "доверяй, но проверяй" он должен руководствоваться принципом "не доверяй, а проверяй снова и снова". Тиллерсону не надо забывать: хотя у России есть свои сильные стороны, она не является гигантом, подобным Китаю. "Путин может быть изощренным тактиком, но экономика его страны остается слабой", - отмечают авторы. "Госсекретарю следует подчеркнуть готовность Америки сохранять санкции до тех пор, пока Россия не уйдет с территории Украины, и стремиться к возобновлению дипломатического процесса", - говорится в статье. В сирийском вопросе Тиллерсон должен напрямую противостоять Кремлю в его поддержке Асада. "Трамп, возможно, испытывает соблазн заключить "большую сделку", которая станет сенсацией, но Тиллерсону стоит уберечь своего руководителя от какого-либо соглашение, которое создаст Москве хорошую рекламу еще до того, как она изменит поведение на практике", - предупреждают авторы. Также по теме: Дружба с Асадом может дорого обойтись Путину (Die Welt) Воздушные удары по Сирии: российская дипломатия задумывается об истинных намерениях Трампа (Slate.fr) G7 ужесточает линию в отношении поддержки Асада Россией (Financial Times) ЕС заблокировал инициативу Бориса Джонсона по жестким санкциям против России и Сирии после "заринового зверства" (Daily Mail)