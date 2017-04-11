Китай на вершине стратегического треугольника

"Когда Генри Киссинджер в начале 1970-х годов осуществлял сближение между США и Китайской Народной Республикой, он разработал свою концепцию "стратегического треугольника". Для этого "меттерниховского" геополитика, который воспрепятствовал тому, чтобы СССР использовал ядерное оружие в своих приграничных конфликтах с Китаем, было крайне важным, чтобы Вашингтон обосновался на вершине треугольника, где его расстояние до Пекина и Москвы всегда было меньше расстояния между двумя восточными столицами", - напоминает международный репортер Le Figaro Рено Жирар.

"После невероятной стратегически важной недели начала апреля 2017 года, изобилующей столькими неожиданными поворотами, можно сказать, что Китай сумел украдкой подняться на вершину киссинджеровского треугольника. Расстояния Пекин-Вашингтон и Пекин-Москва отныне стали явно меньше расстояния, существующего между Вашингтоном и Москвой", - считает автор статьи.

"Таков результат совершенно особого дня - 6 апреля 2017 года, когда в Мар-а-Лаго (Флорида) американский президент одновременно тепло принимал своего китайского коллегу и отдавал приказ об ударах ракетами "Томагавк" по сирийской военной авиабазе", - говорится в статье.

"Как этот военный жест американского президента был воспринят его российским и китайским коллегами? Есть для них кое-что невыносимое, о чем они не могут высказываться публично - это стратегическая непредсказуемость США. Более того, для России и Китая ненавистна та манера, в которой Америка зачастую обходится без разрешения Совбеза ООН, прежде чем она приступает к военным действиям", - полагает обозреватель.

"Дождемся результатов встречи Тиллерсон-Лавров, которая состоится во вторник 11 апреля 2017 года в Москве. Однако российско-американское стратегическое партнерство, которое многие предвкушали в день выборов Дональда Трампа, теперь уже явно подорвано", - отмечает Жирар.

"В этой тревожной обстановке китайский президент на переговорах во Флориде сумел сохранить исключительную невозмутимость. Не произнеся ни слова о сирийском досье, Си Цзиньпин довольствовался тем, что мало-помалу ослабил протекционистские поползновения Дональда Трампа. По данным Белого дома, Америка и Китай собираются запустить раунд переговоров сроком в сто дней с тем, чтобы снизить американский торговый дефицит", - передает автор.

"В международных отношениях Дональд Трамп проявляет себя сильным по отношению к слабым и мягким по отношению к сильным. Поскольку сваливать вину на Китай Си Цзиньпина оказывается сложно, он предпочитает оскорблять слабую и раздробленную Европу", - уверен журналист.

"По досье своего экспансионизма в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях Пекин демонстрирует истинное терпение игрока в го. Китайцы наслаждаются своим стратегическим альянсом с русскими, с которыми они совершают совместные военно-морские маневры. И постепенно укрепляют свои военные базы, которые они построили на островках вдоль берегов Вьетнама и Филиппин", - говорится в статье.

"Американский президент действует как стратегический мыслитель или как голливудский болтун? Судить об этом еще слишком рано. Однако для Америки по-прежнему актуален серьезный риск быть вытесненной из Юго-Восточной Азии и при этом ничего не выиграть на Ближнем Востоке", - подытоживает Жирар.