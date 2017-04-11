В Сирии Трамп впервые нарушил свои предвыборные обещания

"Приняв решение нанести воздушные удары по Сирии, Дональд Трамп, похоже, возобновил политику вмешательства в дела других государств, которую он осуждал во время своей избирательной кампании. Американский президент снова впал в дурные причуды Запада, который претендует на навязывание своих ценностей всему миру", - пишет в Le Figaro Матье Слама, политический аналитик и консультант, автор книги "Война миров", где изложены размышления о крестовом походе Путина против Запада.

"Впервые после своего вступления в должность Трамп нарушил свои предвыборные обещания. Последовавшие один за другим провалы "запрета на мусульман" и реформы Obamacare в области здравоохранения и защиты пациентов явились результатом деятельности судей и Конгресса, а не какой-либо измены со стороны его избирателей. Тогда как его внезапная атака, направленная на сирийские военные базы, явилась результатом его собственной воли", - говорится в статье.

"Во время своей президентской кампании Трамп придерживался другой линии. "Все началось с опасной идеи, согласно которой мы можем обратить в либеральную демократию страны, у которых нет ни опыта, ни интереса становиться либеральной демократией", - говорил Трамп. Войны с вмешательством, стремление навязать силой свою систему ценностей (либеральную демократию), воинствующий универсализм неоконсерваторов: Трамп обещал покончить с этой не только опасной, но также глубоко спорной философией, как с моральной, так и с философской точки зрения. В политическом плане Трамп пробуждал надежду на возможное сближение (столь желанное) с Россией и на рождение действительно мультиполярного мира", - утверждает автор.

"За несколько дней эти надежды рухнули - по крайней мере, временно. И можно считать, с известной долей сдержанности, что мы присутствуем при возвращении ключевого понятия либеральной и неоконсервативной мысли о "справедливой войне", - считает Слама.

"По мнению знаменитого немецкого юриста Карла Шмитта, христианское понятие "справедливая война" (его развивал испанский богослов и правовед Франсиско де Витория), которое признавало за противником его достоинство и статус, сильно отличается от современного значения этого слова. "В современном и дискриминационном понимании войны различие между справедливостью и несправедливостью войны служит именно для того, чтобы больше не признавать врага justus hostis (лат. - "неприятель, имеющий право ведения войны". - Прим. ред.) [достойным уважения], а считать его субъектом преступления".

"Потребовался Владимир Путин, чтобы напомнить Трампу о главной правде: Сирия является суверенным государством. С этой точки зрения, невозможно найти политическое решение, благоприятное для сирийского народа, если считать его сегодняшнего президента, каким бы одиозным он ни был, преступником, которого следует ликвидировать, и это в том конфликте, где у всех воюющих сторон руки запятнаны кровью. Добавим, что не странам Запада пристало решать, какой политический режим подходит сирийскому народу. Только народ Сирии должен принять решение о своей собственной судьбе, и только ООН должна снова взять в свои руки это досье и установить условия для возможности политического решения этого кризиса", - указывает Слама.