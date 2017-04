11 апреля 2017 г. Майкл Швирц | The New York Times США обвиняют российского почтового спамера в создании огромной мошеннической сети "Несколько лет назад [американские] федеральные агенты отправились в Москву, чтобы заручиться помощью своих российских коллег для ареста одного из самых злостных почтовых спамеров, - рассказывает Майкл Швирц в The New York Times. - Им резко отказали, по словам находившегося там бывшего работника американских правоохранительных органов. Спамер, использовавший псевдоним Петр Севера, был защищен - возможно, российским правительством - и неприкосновенен". "Агенты поехали домой и стали ждать, когда их мишень допустит ошибку, - говорится в статье. - На прошлой неделе [Севера] сделал ее - отправился в отпуск в Барселону, Испания, где агенты, следившие за ним годами, уже были наготове. Ранним утром в прошлую пятницу испанская полиция ворвалась в номер отеля, в котором остановился спамер с семьей, и арестовала его. Одновременно специализирующиеся на информационной безопасности оперативники Федерального бюро расследований и несколько частных компаний покончили с его онлайн-сетью из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров". "В понедельник министерство юстиции обнародовало судебные документы, обвиняющие спамера, настоящее имя которого - Петр Левашов, в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и незаконном перехвате электронных коммуникаций. Ожидается, что 36-летнего Левашова экстрадируют в Соединенные Штаты", - сообщает автор. "По словам чиновников, арест Левашова и ликвидация его сети стали концом огромного криминального предприятия. Более десяти лет Левашов использовал свою сетевую империю, чтобы обогащать себя и помогать другим опустошать банковские счета и совершать биржевые мошенничества, утверждают чиновники, - передает Швирц. - Он наводнил компьютеры миллионами являющихся спамом почтовых сообщений, рекламирующих контрафактные фармацевтические препараты и лекарства от эректильной дисфункции, используя такую тему письма, как No amorous failure risk ("Нет риска любовной неудачи"). "Несмотря на то, что российские СМИ утверждают обратное, американские чиновники сказали, что Левашов не играл никакой роли в попытках российских правительственных хакеров вмешаться в президентские выборы 2016 года и поддержать кандидатуру Дональда Дж. Трампа, - говорится в статье. - Однако, так как ранние надежды администрации Трампа на сближение с Кремлем уступили место нарастающему озлоблению, арест Левашова наверняка приведет к повышению напряженности. В прошлом Кремль порицал такие аресты как равносильные похищениям". "Левашов останется в заключении в Испании, пока американские власти не договорятся о его экстрадиции", - резюмирует Швирц. Источник: The New York Times