Крушение под Смоленском: от драмы к идее фикс

10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 90 человек. На некоторое время горе объединило страну. "Но для брата-близнеца Ярослава Качиньского и его партии "Право и справедливость" (PiS) трагедия превратилась в навязчивую идею", - пишет политический обозреватель Die Welt Мерет Бауманн.

Так, 10 числа каждого месяца они устраивают мессу и марш в память о катастрофе. В этом году - на 7-ю годовщину - месса пройдет уже в 84-й раз. При этом каждый раз все более выпячивается теория заговора, согласно которой случившееся было устроено Москвой при поддержке тогдашнего правительства Дональда Туска, хотя официальное расследование установило, что причиной крушения стали туман и ошибка пилота, говорится в статье.

С возвращением PiS к власти тезис о заговоре буквально стал курсом правительства. К примеру, министр юстиции Збигнев Зебро созвал новую следственную комиссию, и в ходе расследования была проведена эксгумация президента и других жертв, что вызвало частичное сопротивление со стороны родственников, пишет Бауманн. Более того, на премьере пропагандистского фильма, речь в котором идет о теракте, присутствовала вся польская политическая верхушка, один из функционеров PiS предложил сделать 10 апреля государственным памятным днем, а польское Минобороны собралось потратить крупную сумму на создание цифровой модели самолета для проведения тестов.

"Конечно, можно лишь усмехаться, однако иск польского министра обороны против Туска по подозрению в госизмене и дело против двух российских авиадиспетчеров, которые якобы намеренно вызвали крушение, - дело серьезное. Оба дела основываются на тезисе о теракте, и процесс по ним будет проходить в стране, в которой после реформы все прокуроры подчиняются министру юстиции, а правительство пытается получить контроль над судами. Нельзя исключать, что все закончится политическими решениями", - резюмирует автор.