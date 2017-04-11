Путин встречается с Маттареллой и надеется получить приглашение на саммит в Таормине

В понедельник вечером президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл в Москву с трехдневным официальным визитом. Российская пресса ждет от него "сенсационного жеста" - приглашения президента Владимира Путина, с которым он увидится сегодня за ланчем, на саммит "большой семерки" в Таормине, который пройдет под председательством Италии 26-27 мая, сообщает La Repubblica. Такое приглашение "было бы элегантным жестом", написал российский "Коммерсант". До ланча с Путиным президент Италии также встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым. "Однако вряд ли в ходе переговоров с Маттареллой произойдет неожиданный поворот, на который надеются русские", - пишет корреспондент Умберто Россо.

Миссия главы итальянского государства "пройдет под знаком диалога с Кремлем", отмечает автор. "На повестке дня - трения с США, отношения с ЕС и экономические санкции, вопрос мигрантов из Ливии (страны, где Москва играет важную роль), а также климат" - после отказа США подписать совместное заявление по итогам встречи G7 в Риме, посвященной вопросам энергетики. "Но дружественный жест Маттареллы по отношению к Путину не сможет зайти так далеко, чтобы вручить сенсационное приглашение в Таормину" и тем самым "залечить рану исключения из клуба лидеров ведущих держав, нанесенную в 2014 году после аннексии Крыма", говорится в статье.

Такой поворот - "дипломатическая фантастика", как "по причинам этикета", так и по политическим мотивам, поясняет Россо. "Во-первых, с точки зрения институтов власти, инициатива официального приглашения на саммит "большой семерки" теоретически не может исходить от нашего президента, который по конституции не отвечает за внешнюю политику, - пишет итальянский журналист. - Карты раздает правительство". А премьер-министр Италии Паоло Джентилони всего несколько недель назад, отвечая на вопрос после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, исключил возвращение к формату "большой восьмерки".

"Быть может, Маттарелла и лелеет мысль о первой встрече Трампа и Путина в Таормине, которая бы разрядила новый климат холодной войны, однако роль Италии в наведении мостов с Москвой, кажется, имеет другую, более реалистичную цель. Например, вопрос по Ливии, где Россия поддерживает правительство в Тобруке в противовес Италии, которая подписала соглашение с правительством Фаиза Сараджа (признанного ООН) с целью приостановить волны мигрантов в сторону наших берегов", - пишет автор. Он добавляет, что "ливийская загвоздка будет сегодня утром и в повестке переговоров Маттареллы с премьер-министром Медведевым".