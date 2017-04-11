Воздушные удары по Сирии: российская дипломатия задумывается об истинных намерениях Трампа

"Америка возвращается, и Дональд Трамп представляется в качестве необходимого собеседника, который решил не позволять путинской России занять пустое место, которое, по его мнению, оставил его предшественник", - пишет обозреватель портала Slate.fr Даниэль Верне.

"Это не означает возвращения холодной войны. Тем более, это не первые шаги третьей мировой. Конечно, Россия живо отреагировала на американский воздушный удар по военной базе своего сирийского союзника в ночь с 6 на 7 апреля, однако заявления руководителей Москвы не выходили за рамки того, что следовало ожидать при подобных обстоятельствах, - считает автор. - И каждая сторона постаралась избежать излишних жестов, которые могли бы подлить масла в огонь".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что такой шаг "наносит ущерб российско-американским отношениям", это "нарушение международного права" и "агрессия против суверенного государства".

"Россия приняла решение о "приостановке" действия меморандума о взаимном информировании, заключенного с США осенью 2015 года, когда Москва начала активное вмешательство в сирийский конфликт. Небо было перегружено самолетами международной коалиции, бомбившим ИГИЛ* в Ираке и Сирии, к которым прибавились российские истребители, и договоренность имела целью предотвращение возможных инцидентов", - говорится в статье.

Но "приостановить" не значит "аннулировать", замечает автор, и можно быть уверенным, что обмен информацией продолжается в неофициальном порядке. Символический жест Кремля - это минимум, предназначенный для того, чтобы обнадежить союзников и показать свою решимость. К тому же американские военачальники предупредили своих коллег о непосредственной угрозе ракетных ударов по авиабазе в Шайрате, с тем чтобы ни живая сила, ни российские самолеты не подверглись риску. Россия, со своей стороны, не привела в действие средства противоракетной обороны, которые теоретически дают ей контроль над сирийским воздушным пространством, говорится в статье.

"Репутация Владимира Путина подвергается опасности", - привела газета Le Monde мнение сирийского политолога Талеба Ибрагима, поддерживающего Асада. Российский президент не должен проявлять признаки слабости в тот момент, когда его американский коллега поигрывает мускулами.

"Американский ракетный удар по авиабазе в Шайрате дает новое политическое пространство Владимиру Путину, - считает автор статьи. - Российский президент сможет оценить поле для маневра в ходе визита в Москву на этой неделе американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Как и остальной мир, российская дипломатия задумывается об истинных намерениях Дональда Трампа. Многие российские официальные лица на следующий день после выборов в президенты США короля недвижимости испытали эйфорию, но она уже давно сменилась на растерянность".

"Трамп действовал необдуманно? Или следовал стратегии по зрелом размышлении? Российские дипломаты ненавидят непредсказуемость, но Дональд Трамп как раз считает одним из главных своих достоинств", - отмечает Верне.

"Российская дипломатия может последовать по, казалось бы, парадоксальному пути, рассматривая американский воздушный удар по авиабазе в Шайрате вне рамок его "карательного" аспекта. Не является ли он приглашением к диалогу, отправленным Москве? Вернее, приглашением к сближению позиций и к некому взаимному согласию между США и Россией, почему бы нет? Для Путина успехом считался бы уже сам разговор на равных с американским президентом. И вовлечение его в разностороннюю сделку, где оказались бы вперемешку Северная Корея, Украина, Крым, Ближний Восток, борьба против ИГИЛ*, отношения с Ираном - союзником по поддержке Башара Асада, но соперником в мусульманском мире - и санкции, на снятие которых надеется Москва", - комментирует автор.

"Неожиданное решение Дональда Трампа о вмешательстве в Сирии далеко от того, чтобы послужить прелюдией к новому ухудшению международного положения. Оно скорее способно стать первым шагом на пути возвращения к дипломатии. Такая интерпретация основана на существовании стратегического видения у американского президента. Довольно смелое предположение", - иронизирует Верне.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.