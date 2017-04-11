Сирийские иллюзии Запада

Россия может отвернуться от Асада - Иран нет. Что еще может сделать Запад после того, как упустил свой лучший шанс? - задается вопросом Силке Темпель, главный редактор издаваемого Германским обществом внешней политики журнала "Международная политика". Статья опубликована Tagesspiegel.

После приказа о ракетном ударе по авиабазе в Сирии перспектива "мирного решения сирийского конфликта при участии Асада" растворилась в воздухе, говорится в статье. "В качестве побочного эффекта американские ракеты "Томагавк" стали своего рода месседжем в адрес Барака Обамы: смотри, вот президент, который действует!"

Самым главным, по мнению журналистки, становится вопрос о том, какие еще средства имеются в наличии по ту сторону военного удара. "Их чудовищно мало, - констатирует она, - особенно с учетом масштабов гуманитарной катастрофы".

"После химической атаки в 2013 году Москва была лишь нейтральным наблюдателем. Сейчас Путин, однозначно вставая на сторону Асада, выступает с шитой белыми нитками пропагандистской версией о том, что недавняя химическая атака была не чем иным, как авиаударом сирийских ВВС по "хранилищу террористов", в котором размещались некие токсичные вещества. Вопрос главы американского Госдепа о том, знала ли Москва о наличии у своего подопечного химоружия, полностью оправдан. Асад может стать обузой для Москвы - умной дипломатии следовало бы нацелиться на то, чтобы лишить сирийского президента поддержки Путина", - говорится в статье.

"США и Европа упустили шанс самим активно поспособствовать окончанию войны в Сирии. Сейчас правила там устанавливают российские ВКС и иранские войска вместе с союзными военизированными отрядами - они же планируют взять на себя право решающего голоса при установлении послевоенного порядка. Москва, возможно, и переосмыслит свою позицию по Асаду - Иран же не сделает этого ни при каких обстоятельствах", - пишет автор статьи. По ее мнению, было бы иллюзией считать, что войну в Сирии можно закончить, лишь добившись единства позиций Москвы и Вашингтона. "Слишком многие втянуты в эту катастрофу - любой из участников может саботировать решение по мирному урегулированию".

"Неужели опять безнаказанными останутся такие военные преступления, как применение токсичного газа? Сейчас Асада не призвать к ответу - просто потому, что его не поймаешь. Существуют доказательства вины Асада и его режима в пытках и безжалостной бомбардировке больниц. Ужасно думать о том, что однажды он понесет за эти преступления наказание, и не иметь сегодня возможности предотвратить новые. И тем не менее, именно неотвратимость наказания - это шанс на выстраивание относительно стабильного миропорядка в Сирии. Исключительно без Асада", - пишет в заключение автор.