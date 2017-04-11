По словам сына Трампа Эрика, действия его отца в Сирии доказывают, что тот не в союзе с Путиным

Решение Дональда Трампа нанести удар крылатыми ракетами по Сирии доказывает, что он не в союзе с Россией и не потерпит, чтобы им "помыкал" Владимир Путин, сказал The Daily Telegraph сын американского президента

Как передают корреспонденты Саймон Джонсон и Гордон Рэйнер, Эрик Трамп сказал, что его отца не устрашили разговоры президента Путина о войне, и не будет "никого тверже", чем президент Трамп, если "[США] рассердить". Он также подтвердил, что решение президента бомбить сирийскую авиабазу, чтобы наказать президента Башара Асада за недавнюю атаку с использованием нервнопаралитического газа принято под влиянием реакции его сестры Иванки, которая сказала, что "убита горем и разгневана [этим зверством]".

"33-летний сын Трампа Эрик, взявший на себя управление империей собственности своего отца вместе с братом, Дональдом-младшим, предупредил Путина, что его отец "глубоко предан" построению того, что может стать крупнейшими в истории вооруженными силами мирного времени, и "твердо верит" в философию Рональда Рейгана, подразумевающую достижение мира посредством силы", - пишут авторы.

"Эрик сказал, что его отец говорит лишь о стремлении США постараться "быть лучшими друзьями с другими сверхдержавами", если это возможно, а предположение о связях с российским режимом "смехотворно", - говорится в статье.

Сын Трампа подчеркнул: "Если Сирия что и сделала, то подтвердила тот факт, что нет никаких связей с Россией". Он заявил: "Если они не уважают нас и если они рассердят нас, что ж, не будет никого тверже - хребет у него мощнее, чем у любого другого".

В ответ на вопрос об угрозе военной эскалации со стороны Путина Эрик сказал об отце: "Он не тот парень, который пугается. Я могу сказать вам, что он тверд и не допустит, чтобы им помыкали".