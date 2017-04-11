Как 30 человек с каналом на YouTube намереваются свергнуть Владимира Путина

"Они - три дюжины человек с каналом на YouTube и офисным пространством, арендованным в бизнес-центре на востоке Москвы, - сообщает Роланд Олифант в The Telegraph. - Теперь у этой маленькой НКО большие амбиции: бросить самый серьезный вызов Владимиру Путину с тех пор, как он пришел к власти".

"В этой стране есть только две политические силы - мы и Кремль, - сказал Роман Рубанов, 36-летний бывший аудитор, который руководит "Фондом борьбы с коррупцией". - Наша цель - сделать Алексея Навального избранным президентом и заменить текущее правительство новым".

"Две недели назад большинство серьезных наблюдателей за российской политикой назвали бы это крайним донкихотством, - отмечает Олифант. - Однако ряд антиправительственных демонстраций, прошедших по всей стране 26 марта, привел к суматошной переоценке российских политических тенденций".

"Персонал "Фонда борьбы с коррупцией" полагает, что может стать крошечным горчичным зернышком, вокруг которого все эти неопределенные силы сплотятся, чтобы дорасти до революционных перемен", - передает журналист.

"На бумаге этот "Фонд борьбы с коррупцией" - некоммерческая организация, посвященная разоблачению взяточничества высокого уровня, - говорится в статье. - Однако он также тесно связан с личным политическим брендом Навального - брендом, который изображает его не только непримиримым врагом с коррупцией, но и единственной достойной доверия и эффективной потенциальной альтернативой правительству Владимира Путина".

"Навальный не делает секрета из своих политических амбиций, - сообщает Олифант. - Он публично порицает существующее правительство и уже ведет кампанию, приуроченную к президентским выборам 2018 года, на которых он намерен потягаться с Владимиром Путиным за Кремль. Путин еще не объявил, что будет претендовать на четвертый президентский срок, но почти наверняка будет".

"Штаб-квартира группы, расположенная в большом анонимном офисном комплексе к востоку от центра Москвы, укомплектованная, в основном, мужчинами и женщинами в возрасте за 20 и за 30 и оснащенная креслами-мешками, шуточными календарями и изобилием цифровых гаджетов, ощущается, скорее, как хипповый стартап, чем как политическое сопротивление", - отмечает журналист.

"Это, в целом, похоже на управление небольшим издательством", - сказал Рубанов, поговоривший с журналистом между переговорами с адвокатами и поездками в суд, чтобы подать апелляции против задержания активистов группы.

"Исследовательская команда обеспечивает глубокие расследования богатства главных кремлевских чиновников, а команды, отвечающие за видео и его продвижение в сети, упаковывают их находки в манере, разработанной, чтобы достучаться до как можно большего количества людей", - пояснил Рубанов.

По словам Рубанова, вместе с исследователями, адвокатами, айтишниками и продюсерским персоналом коллектив организации насчитывает от 30 до 40 человек. Она работает за счет пожертвований российских граждан, ее годовой бюджет - порядка полумиллиона долларов.

"Несмотря на скромный размер, ей удается выдавать постоянный поток сочных сенсаций о немыслимых тратах некоторых из главных чиновников страны", - отмечает Олифант.

"По словам Рубанова, почти вся информация, обнародуемая группой, поступает из открытых источников. Следственная команда - "группа очень умелых людей", личность которых, как он сказал, не раскрывается из соображений безопасности - не бывшие шпионы или хакеры, а люди со способностями к просеиванию и сопоставлению общедоступной информации", - передает журналист.