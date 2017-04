11 апреля 2017 г. Редакция | The Times Игра в жмурки "Отношения между Востоком и Западом окутал туман, - отмечает редакция The Times. - Россия предупреждает, что будет "настоящая война", если ей предъявят ультиматум по поводу будущего ее марионетки-диктатора - Башара Асада. Запад тем временем размышляет, как с помощью умных санкций вбить клин между Кремлем, режимом Асада и Ираном. Сегодня, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон направляется в Москву, кажется, что "большая семерка" демократий, с одной стороны, и Владимир Путин - с другой - вовлечены в изощренную игру в жмурки". "Когда и если Путин поможет заменить Асада достойным доверия и приемлемым для сирийского народа правительством, в котором будет распределение власти, возможно, снова станет допустимым его участие в саммитах G7", - полагают журналисты. "Однако в ближайшие недели главная цель - показать России, что она должна взять на себя ответственность за поведение Асада", - говорится далее. Именно Путин спас Асада от западного ракетного удара в 2013 году, предложив собрать и уничтожить сирийское химическое оружие. На этом пути Россия либо была обманута, либо стала соучастницей сокрытия частей арсенала. "Став главным защитником Асада, Россия также взяла на себя обязательство объявить военному преступнику, что его час пробил", - пишет The Times. "Должно быть, президент России с тревогой осознает, что нужно срочно подключаться к поискам альтернативы Асаду. Если есть что-то, что господин Путин понимает, то это его личные интересы", - резюмируют авторы. Источник: The Times