11 апреля 2017 г. Клэр Фогс | The Times Воинственный подход не позволяет Путину спасти лицо "В чрезвычайно зловещем рекламном ролике предвыборной кампании Рейгана 1984 года медведь угрожающе пробирается через подлесок, - пишет колумнистка The Times Клэр Фогс, в прошлом спичрайтер бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. - Под громкий стук сердца сиплый голос предупреждает: "В лесах ходит медведь. Кто-то легко его замечает, а кто-то вообще не видит. Кто-то говорит, что медведь ручной, а кто-то - что он злой и опасный. Неизвестно, кто прав, но умное решение - быть таким же сильными, как медведь, не так ли?" "В последние дни Запад решил подступиться к медведю и продемонстрировать свою силу", - отмечает автор. Как напоминает Фогс, в выходные глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил давно запланированную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и призвал к карательным экономическим санкциям. "Вчера министры иностранных дел "большой семерки" встретились, чтобы согласовать требование к президенту Путину отказаться от военной поддержки Асада, - говорится в статье. - Завтра госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы доставить "четкое и скоординированное послание" о том, что Кремль должен строго следовать этой линии". "Новый подход заключается в размахивании кулаками перед медведем: России открыто бросают вызов, от нее требуют уступить, - констатирует колумнистка. - Учитывая, что Москва не проконтролировала уничтожение химического оружия президента Асада, это, конечно, абсолютно разумно. Но другое дело, будет ли это иметь успех. Я опасаюсь, что такой подход не сработает, поскольку он не учитывает решающее обстоятельство - психологию человека, который и есть Россия". "Унижение, гордость и озабоченность статусом - вот центральные темы истории Путина, - считает автор. - Есть одна красноречивая деталь: будучи подростком, он переживал, что его товарищи быстрее развивались и были выше ростом, - и он занялся дзюдо, чтобы закрепить за собой "место в стае". "Все приключения" взрослого Путина, пишет Фогс, также "планируются, чтобы утвердить его статус и закрепить место вожака". "Характер этого человека сформировал выбранный им национальный нарратив, - убеждена Фогс. - Для Путина развал СССР стал "величайшей геополитической катастрофой XX века", хаотичные 1990-е - периодом национального унижения, когда России пришлось проглотить оскорбительное снижение ее статуса и издевательства немцев, называвших ее "Верхней Вольтой с ракетами". Одержимость Путина восстановлением российской гордости "является реакцией на это обидное чувство унижения", говорится в статье. "Так как тогда может сработать новый подход столь открытого противостояния России? - задается вопросом журналистка. - Если загнать такого человека в угол, в котором единственными опциями являются либо унизительная уступка, либо еще более сильная враждебность, что он выберет? И такому человеку нет смысла угрожать новыми экономическими санкциями. Для него практические соображения значат гораздо меньше, чем национальная гордость". По мнению автора, "более умный с эмоциональной точки зрения подход учел бы ранимость Путина, его эго и его одержимость". Стало бы понятно, что успешными могут быть только те действия, которые бы позволили российскому лидеру спасти лицо". Фогс цитирует мудрость китайского военного стратега Сунь-цзы: "Нужно построить противнику золотой мост для отступления". Колумнистка подчеркивает, что такой "золотой мост" для Путина надо строить "как можно менее публично, не на виду у мировых СМИ". В заключение Фогс вспоминает известное изречение Уинстона Черчилля, который сказал, что действия России - это "загадка, завернутая в тайну, помещенная внутрь головоломки", и ключом к их пониманию является российский национальный интерес. "Сегодня такой ключ - это национальная гордость, - подытоживает автор. - Бросить ей вызов было бы безумством. Если Путин выбирает лишь между унизительным отступлением или эскалацией напряженности с Западом, боюсь даже думать, что он предпочтет". Источник: The Times