Тиллерсон в состоянии выдержать этот визит в Россию. Правда-правда

"Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона на этой неделе обещал стать затруднительным даже до атаки Соединенных Штатов на Сирию, учитывая многочисленные расследования относительно связей команды Трампа с Россией и положение Тиллерсона как новичка в дипломатии. Его поездка - первый визит высокопоставленного чиновника администрации Трампа в Россию - станет проверкой его способностей, а также послужит испытанием в реальных условиях мечты президента Трампа об улучшении американо-российских отношений", - пишут эксперты Atlantic Council (Вашингтон) и экс-сотрудники Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Фишмен и Марк Симаковски в статье для USA Today.

"Ракетные удары по сирийской авиабазе на прошлой неделе омрачают эту мечту, но было бы неверно интерпретировать их как коренное изменение российской политики Трампа. Правильнее всего расценивать их как предупреждение против использования химического оружия и как сигнал о том, что Трамп не постесняется применить силу", - говорится в статье.

У Тиллерсона запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым; не исключено, что он встретиться и с президентом Путиным, который в свое время наградил его орденом Дружбы за сотрудничество с Россией в качестве исполнительного директора Exxon Mobil, отмечают авторы. Между тем "их слова буду значить гораздо меньше, чем действия России". "У Тиллерсона есть шанс отстоять интересы США в ключевых регионах, таких как Украина и Сирия, если он будет помнить об этом и использовать тактику, отработанную им в бизнесе", - советуют Фишмен и Симаковски.

Главной установкой американской политики в отношении России давно было "сотрудничать там, где возможно, но конфликтовать там, где необходимо", пишут эксперты. "Тиллерсон должен выйти за рамки этого избитого клише. Подобно тому, как глава компании может заключить сделку по результатам работы с новым подрядчиком, ему следует потребовать, чтобы Москва соответствовала поддающимся оценке критериям, прежде чем открыть новые сферы сотрудничества, - полагают они. - Вместо "доверяй, но проверяй" он должен руководствоваться принципом "не доверяй, а проверяй снова и снова".

Тиллерсону не надо забывать: хотя у России есть свои сильные стороны, она не является гигантом, подобным Китаю. "Путин может быть изощренным тактиком, но экономика его страны, ограниченная санкциями, низкими ценами на нефть и безудержной утечкой мозгов, остается слабой", - отмечают авторы.

"В ходе этого визита госсекретарю следует подчеркнуть готовность Америки сохранять санкции до тех пор, пока Россия не уйдет с территории Украины, и стремиться к возобновлению дипломатического процесса", - говорится в статье.

В сирийском вопросе Тиллерсон должен напрямую противостоять Кремлю в его поддержке президента Башара Асада, убеждены Фишмен и Симаковски. "Трамп, возможно, испытывает соблазн заключить "большую сделку", которая станет сенсацией, но Тиллерсону стоит уберечь своего руководителя от какого-либо соглашение, которое создаст Москве хорошую рекламу еще до того, как она изменит поведение на практике", - предупреждают они.