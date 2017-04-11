Сегменты, в которых российско-американская торговля пока еще процветает

В политическом плане Россия и США сильно зависят друг от друга. Экономические отношения, активно развивавшиеся в 1990-е годы, оставляют сегодня желать лучшего, констатирует постоянный автор немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

На сегодняшний день объемы торговли между двумя странами заметно сократились: как экспорт, так и импорт за последние несколько лет уменьшились почти вдвое. На долю США приходится около 6% от общего объема внешней торговли РФ, в то время как на долю ЕС приходится 47%, сообщает автор статьи.

"Это известно и Рексу Тиллерсону, который впервые в роли главы Госдепа прибывает во вторник с визитом в Москву. Вскоре после ракетного удара США по авиабазе в Сирии главный американский дипломат подверг критике сирийскую военную кампанию РФ. Правда, - замечает Штайнер, - бывшему главе нефтяного концерна Exxon Mobil не так-то просто будет оказать на Москву давление. Причина в том, что страны практически не связаны друг с другом в экономическом плане".

"Если бы не ЕС, то нынешние антироссийские санкции со стороны США были бы совсем несерьезными", - сообщает издание. Как заметил в беседе с Die Welt политолог из Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, американцы в случае с санкциями поступили "хитро", введя санкции в тех областях, в которых их собственные интересы затрагиваются в минимальной степени.

"По сравнению с ними европейцы гораздо сильнее пострадали от антироссийских санкций. Если в досанкционные времена, согласно статистическим данным ЕС, товарооборот между Евросоюзом и Россией составлял 336 млрд евро (2012 год), то к 2016 году он сократился до 191 млрд евро. Согласно американской статистике, за период с 2012 по 2016 год объемы торговли между Россией и США сократились с 40 до 20,3 млрд долларов", - передает Die Welt.

Однако, как показывают данные опросов Американской торговой палаты в России, в 2015 году значительно выросли объемы инвестиций американских компаний в России, несмотря на санкции. По словам президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко, это связано с намерением российских предпринимателей производить в России, чтобы и впредь иметь доступ к государственным заказам.

По словам Леонида Михельсона, самого богатого россиянина и главы попавшего в "санкционные списки" газового концерна "Новатэк", "американцам достаточно удостовериться, что они не нарушают условий санкций, и они продолжают работать с нами. Европейцы видят слова "санкции" и "Новатэк" и больше не возвращаются".

Родзянко не разделяет эту точку зрения: "Члены моей палаты считают, что дело обстоит наоборот - как раз европейцы демонстрируют больше гибкости и не так строго соблюдают условия санкций". Возможно, добавляет Родзянко, речь идет о разных стилях переговоров и ведения бизнеса.

Как отметил Борис Супян, заместитель директора московского Института США и Канады, не следует преуменьшать значимость и качество экономических отношений между двумя странами: русские и американцы сотрудничают в таких непростых сегментах и стратегических областях, как авиация, космос и атомная промышленность.

С приходом в Белый дом Трампа в Москве надеялись, что "экономические отношения упростятся и улучшатся. Курсы на российской бирже выигрывали от этих представлений вплоть до конца января. С тех пор все опять катится под гору", пишет автор.

"В Москве царит разочарование, которое после эскалации в Сирии местами сменилось ощущением безнадежности", - отмечает Штайнер.

"Мы должны найти точки соприкосновения - но на это потребуется время. Мне кажется, оптимизм был преувеличенным, возможно, как и сегодняшние разочарование и пессимизм", - цитирует автор в заключение Родзянко.