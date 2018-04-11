Тайная любовница "убитого" российского осведомителя даст показания

В рамках расследования по делу Александра Перепиличного будут заслушаны показания женщины, с которой он тайно встречался незадолго до смерти, сообщает BuzzFeed.

"Перепиличный, бежавший в Великобританию после того, как выдал информацию о масштабной связанной с Кремлем афере, в 2012 году внезапно упал замертво у своего дома в графстве Суррей, вернувшись из таинственной поездки в Париж", - напоминает издание.

В июне BuzzFeed выяснил, что американские шпионы передали MI-6 разведданные, связывающие его смерть с Россией. Однако британские власти оставили без внимания эту информацию, прекратили расследование и ни разу не допросили женщину, с которой Перепиличный провел свои последние дни в столице Франции.

"Украинка Эльмира Медынская, с которой финансист тайно встречался в Париже, не должна была играть в расследовании никакой роли - до тех пор, пока BuzzFeed прошлым летом ее не вычислил. Сегодня ее пригласили дать показания по видеосвязи", - сообщает издание.

Расследование возобновилось на фоне дипломатической бури в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, отмечается в статье. Правительство было вынуждено начать повторно рассматривать 14 предполагаемых убийств, которые в прошлом году выявил BuzzFeed, а власти ранее игнорировали. Среди них и смерть Перепиличного.

"Британская полиция все время настаивала на том, что в смерти финансиста нет свидетельств преступного деяния - невзирая на тот факт, что его имя было обнаружено в российском списке подлежащих уничтожению, а в последние месяцы он получал ряд угроз", - пишет BuzzFeed.

Ранее на слушании независимый эксперт сообщила, что обнаружила в желудке покойного вещество с атомной массой как у растительного яда гельземиум. "Однако тот же эксперт заявила на слушаниях во вторник, что дальнейшие анализы не позволили с точностью идентифицировать это вещество как гельземиум или иной растительный яд, а его происхождение невозможно установить после того, как токсиколог из полиции выбросил большую часть содержимого желудка Перепиличного", - говорится в статье.

О тайной встрече Медынской с Перепиличным узнала французская полиция, начавшая расследовать убийство после первоначальных показаний о следах растительного яда. Детективы изъяли гостиничные книги, согласно которым к Перепиличному в пятизвездочном отеле "Бристоль" на две ночи присоединилась молодая украинка.

"Французские детективы в прошлом году сообщили BuzzFeed, что рассматривают Медынскую как лицо, "очень важное" для их расследования, поскольку "она одна из последних, кто видел Перепиличного живым". Однако, по их словам, британские власти неоднократно препятствовали их попыткам расследовать смерть финансиста и им не удалось ее допросить", - передает BuzzFeed.

"Сейчас два высокопоставленных источника во французских правоохранительных органах сообщили BuzzFeed, что британские чиновники внезапно начали сотрудничать и предприняли попытки получить показания Медынской", - информирует издание. Отношение британский властей "полностью изменилось", сказал BuzzFeed источник: судя по всему, теперь на чиновников "давят, чтобы они тщательно расследовали дело".

В интервью BuzzFeed дизайнер Медынская, которой сейчас 28 лет, рассказывала, что приехала в Париж на встречу с Перепиличным с Украины 8 ноября. По ее словам, она не знала, что на тот момент он уже два дня находился в городе. Никому, в том числе полиции, не удалось выяснить, что он делал и где останавливался с 6 по 8 ноября. Когда приехала Медынская, финансист повел ее обедать в FourSeasons и на Елисейские поля: он купил ей сумку Prada и черные туфли Louboutin.

"Я видела по нему, что он в очень напряженном состоянии", - рассказала Медынская. Перепиличный то и дело выходил на улицу отвечать на загадочные телефонные звонки, которые, видимо, его пугали. Она заметила, что "его руки тряслись", он пил "много вина". "Когда она меряла туфли, рассказала она, он "беспокоился, ходил из угла в угол" и был настолько рассеян, что купил ей "Лабутены" неправильного размера", - говорится в статье.

По словам Медынской, Перепиличный никогда не рассказывал ей о своей жизни, но она не удивилась, когда узнала о его смерти и прочитала о его прошлом. "С русскими в Лондоне такое случается. Он выдал швейцарцам информацию о России, а за это могут убить", - сказала она BuzzFeed.

На вчерашнем дознании были заслушаны показания о том, что Перепиличный "опасался за свою жизнь". "Московская компания ООО "Джирса", занимающаяся взысканием долгов, добивалась от Перепиличного выплаты более 3 млн долларов по облигациям и долговым обязательствам после того, как финансист в 2010 году разоблачил масштабное мошенничество с участием кремлевских чиновников", - сообщает BuzzFeed.

Директор "Джирсы" - бывший агент спецслужб Дмитрий Ковтун. Британская полиция после расследования смерти Александра Литвиненко назвала его одним из тех, кто отравил его радиоактивным полонием, напоминают журналисты.

"На дознании говорилось, что за месяц до смерти в 2012 году Перепиличный выиграл в суде дело против "Джирсы", - пишет издание. - Его тогдашний адвокат Дмитрий Липкин по видеосвязи из Москвы сообщил суду, что он отказывался возвращаться в Россию ради этого, потому что "опасался за свою жизнь".