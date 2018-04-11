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11 апреля 2018 г.
11 апреля 2018 г.

Брайди Пирсон-Джонс | Daily Mail

Женщины из числа русских "ультрас" устраивают на снегу кровавые драки, чтобы потренироваться к ЧМ-2018, где они планируют "атаковать фанатов английской сборной"

"На шокирующих кадрах запечатлены злобные русские женщины, которые дерутся на заснеженных улицах во время кровавых массовых потасовок", - пишет Daily Mail. "Как утверждается, они занимаются этим, чтобы подготовиться к приезду в страну английских фанатов в июне", - отмечает журналистка Брайди Пирсон-Джонс.

"Инсценированные драки были засняты на мобильные телефоны и распространялись в российских соцсетях. На записях запечатлены драки между двумя группами "ультрас" женского пола в заснеженном русском лесу в марте", - говорится в статье.

"Запись собрала десятки тысяч просмотров после размещения на футбольном онлайн-форуме. Комментариев сотни, в том числе "не показывайте это англичанам" и "было бы прикольно посмотреть, как толпа из 150 женщин дерется с пьяными англичанами". Другие комментируют, что это "противно" и "ужасно", многие порицают такое поведение", - говорится в статье.

Источник: Daily Mail


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