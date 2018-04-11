Прокурор, стоящий за операцией "Тройка": "Испанская прокуратура никогда не склонится перед угрозами, исходящими от русской мафии"

"Никакие угрозы не помешают мне делать мою работу государственного служащего", - заявил прокурор Хосе Гринда, расследующий дела русских ОПГ в Испании. Журналистка El Mundo Мариса Рекуэро поясняет, что эти слова прозвучали во вторник в зале суда в Испании. Подсудимых "обвиняют в связи с одной из важнейших в мире русских преступных организаций - так называемой "Тамбовско-Малышевской", - говорится в статье.

Гринда заявил: "Испанская прокуратура никогда не склонится перед угрозами этого типа".

Газета напоминает: 19 февраля, на первом заседании по так называемому "делу "Тройка", прокуратура представила в качестве доказательства письмо от 7 октября 2016 года. В нем тогдашний генпрокурор Испании Консуэло Мадригаль предостерегала тогдашнего министра безопасности Франсиско Мартинеса, что "члены организации "Тамбовская" выступали с "прямыми угрозами" в адрес семьи прокурора Гринды. (См. Суд над предполагаемыми членами российской ОПГ в Испании: смягчение наказания, линия защиты и письмо об угрозах прокурору)

"Конкретно в этом документе было указано на россиянина Илью Трабера как на автора вышеупомянутых угроз. Строго говоря, Трабер - один из обвиняемых, которые остаются в списке прокуратуры, но на этом судебном процессе он отсутствует по болезни, о которой известил Конституционный трибунал, - болезни, ввиду которой он, по его словам, не может совершать поездки", - говорится в статье.

"Согласно показаниям обвиняемых на этом судебном процессе, именно Трабер был тем человеком, который свел Геннадия Петрова, считающегося одним из лидеров мафиозной организации, и депутата Думы, который находится под судом, - Владислава Матусовича Резника. Сам Резник признал свою юношескую дружбу с Трабером и указал на него как на человека, который представил его Петрову", - говорится в статье.