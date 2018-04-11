Они являются частью культуры памяти, но о них забывают

Под девизом "Справедливость в пенсионном праве для еврейских мигрантов" бывший депутат Бундестага Фолькер Бек, а также публицисты Миха Брумлик и Сергей Лагодинский требуют пенсионного статуса для евреев, которые приехали в Германию начиная с 1990-х годов. Инициативу поддержали более 90 известных людей, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По данным активистов, с 1990 года в Германию иммигрировали около 200 тыс. евреев в статусе контингентных беженцев из Советского Союза. По словам Бека, сегодня они составляют подавляющее большинство живущих в Германии евреев. Одновременно в качестве поздних переселенцев из бывшего СССР в страну приехали 2,1 млн российских немцев. "Обе группы Германия приняла из-за ответственности перед немецкой историей", - сказал Бек. При этом "пенсионная биография" еврейских контингентных беженцев, в отличие от российских немцев, в отношении которых действует закон о начислении пенсии за иностранный трудовой стаж, начинается только со дня въезда в страну, то есть они начинали с нуля, заявил Бек. По мнению политика, это "историческая ошибка".

Среди 200 тыс. еврейских мигрантов были врачи, музыканты, ученые, зачастую и те, кто пережил Холокост. По утверждению публициста Лагодинского, не менее трети представителей этой еврейской диаспоры живут сейчас в бедности.

По мнению активиста, важным является рассматривать этих людей не только как "объект немецкой культуры памяти", но и как отдельных людей, которые, в отличие от еврейских организаций, не получают сегодня поддержки.

"Это позор для Германии", - говорит Лагодинский. По его мнению, примирение должно иметь не только "церемониальный", но и гуманитарный характер, передает издание.