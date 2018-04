11 апреля 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Выздоровление Юлии Скрипаль стало новым поворотом в загадочной истории В прошлом месяце судья Высокого суда Лондона заявил, что "неясно", выживут ли бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления нервно-паралитическим веществом военного назначения, пишет корреспондент Financial Times Дэвид Бонд. Но во вторник в больнице в Солсбери, где они оба проходили лечение после того, как изначально почувствовали себя плохо на скамье в парке больше пяти недель назад, подтвердили, что Юлия Скрипаль была выписана, говорится в статье. "Их выздоровление стало очередным поворотом в истории, которая привела к сильнейшему охлаждению в отношениях России и Запада после окончания холодной войны, что спровоцировало взаимные экстрадиции шпионов и волну заявлений и опровержений со стороны Москвы и Лондона", - отмечает автор публикации. Уже в среду ОЗХО должна дать независимую оценку того, было ли использованное при атаке нервно-паралитическое вещество химоружием класса "Новичок". Выписка Юлии Скрипаль из больницы ставит сложные вопросы для британских властей, в том числе, как обеспечить безопасность обоих пострадавших, в то время как следователи стараются как можно быстрее установить личности нападавших, пишет Бонд. "Сотрудники служб безопасности надеются, что, несмотря на то, что им больше месяца вводились большие дозы успокоительных средств, Скрипали смогут сообщить важную информацию, которая поможет расследованию", - говорится в статье. Корреспондент напоминает также о сообщениях, что британские службы безопасности рассматривают возможность их переселения в США. Судьба Юлии Скрипаль также может зависеть от того, захочет ли она вернуться в Россию, пишет автор. Российское посольство в Лондоне заявило, что любая попытка переселить Скрипалей в США станет "грубым нарушением международного права" и что весь мир "будет иметь полное право рассматривать это как похищение". Сотрудники органов безопасности Великобритании полагают, что способ соприкосновения Скрипалей с ядом может объяснить их относительно быстрое выздоровление. Вдыхание яда в виде аэрозоля или его проглатывание почти точно убило бы их, по мнению одного сотрудника британской службы безопасности. Но полиция считает, что Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом в форме геля, намазанного на ручку входной двери дома Скрипаля, говорится в статье. Абсорбция яда через кожу, которая занимает гораздо больше времени, дала им шанс на выживание, говорится в статье. Источник: Financial Times