11 апреля 2018 г. Харриет Шервуд | The Guardian Традиционный антисемитизм вернулся, как показывает международное исследование "Чувство незащищенности распространяется среди европейских евреев в результате активизации крайне правых, ярой антисионистской риторики со стороны левых и радикального ислама, по данным международного исследования антисемитизма", - сообщает The Guardian. В прошлом году число зафиксированных антисемитских инцидентов насильственного характера снизилось примерно на 9% по сравнению с 2016 годом, но имел место значительный рост агрессивных действий и оскорблений, согласно исследованию, опубликованному Центром Кантора (Университет Тель-Авива, Израиль). В докладе подчеркивается укрепление крайне правых в некоторых европейских государствах, "сопровождавшееся лозунгами и символикой, напоминающей о 1930-х годах", и "сила антисемитских настроений, выражаемых различными способами ... в особенности на уличных демонстрациях". "Вернулись выражения классического, традиционного антисемитизма, например, слово "еврей" стало ругательным", - говорится в докладе. Исследование охватило Европу, постсоветский регион, США, Канаду, Австралию, Южную Америку и ЮАР, говорится в статье. В последние недели 2017 и первые месяцы 2018 года в разных странах прошел ряд демонстраций после противоречивого заявления Дональда Трампа, что США впредь будут считать Иерусалим столицей Израиля, отмечается в докладе. Реакцией на этот шаг стали нападения на евреев, антисемитские лозунги, в том числе призывы к убийству, и сожжение израильского флага. "Эти явления необязательно происходят в мусульманских и арабских кругах и странах, но, скорее, имеют место в целом ряде групп и кругов, в большей части политического спектра, в том числе в левых организациях", - говорится в докладе. Источник: The Guardian