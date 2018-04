11 апреля 2018 г. Питер Бомонт | The Guardian Израиль неверно оценил позицию России в Сирии. Это чревато серьезными последствиями "На Ближнем Востоке блестящие идеи обычно вскоре начинают казаться не очень-то умными. Образчик этого (как стало очевидно на этой неделе) - хваленое соглашение о "деконфликтизации", заключенное Россией и Израилем после того, как Россия вступила в войну в Сирии на стороне президента Асада", - пишет журналист The Guardian Питер Бомонт. Поначалу утверждалось, что это соглашение дает Израилю свободу рук, чтобы срывать поставки оружия движению "Хизбалла" из Ирана и продолжать сдерживание на северной границе Израиля, напоминает автор. "Если это соглашение уже давно выглядело крайне шатким, то реакция России и Ирана на израильские удары, нанесенные на этой неделе по авиабазе в Сирии (удары, повлекшие за собой гибель 7 иранских советников), беспощадно разоблачила предпосылки соглашения и не в последнюю очередь - идею, будто Москва мирится с представлением Израиля о его свободе действий", - говорится в статье. "Реальность такова: Израиль, а в особенности премьер Нетаньяху, крайне неверно истолковали траекторию возвращения России на Ближний Восток; между тем даже при самой мягкой интерпретации это возвращение создало условия для того, чтобы Иран проецировал свое влияние все дальше к западу и все ближе к израильским границам", - пишет автор. Автор подчеркивает: просчеты Израиля - лишь один из "углов матрицы неопределенности" в Сирии, наряду с изменчивой позицией Трампа и намеренно неясными расчетами Путина. "Результат - крайне взрывоопасная ситуация, при которой ни одна сторона конфликта (будь то его непосредственные или косвенные участники) не может быть уверена в том, из каких предпосылок исходят другие", - заключает автор. Источник: The Guardian