11 апреля 2018 г. Харун Сиддик | The Guardian Российский осведомитель нервничал в последние дни перед смертью Подруга Александра Перепиличного Эльмира Медынская по видеосвязи дала показания уголовному суду Олд-Бейли в Лондоне. Она сообщила, что, когда встретилась с Перепиличным в Париже за два дня до его смерти, он выглядел рассеянным и не таким, как раньше, пишет The Guardian. "Когда мы пошли обедать, он немного нервничал, - сказала она. - Думаю, он нервничал из-за своей работы или бизнеса. Я не задавала никаких вопросов, случилось ли что-нибудь, я лишь хотела отдохнуть с ним, поэтому пыталась говорить о каких-то легких вещах, чтобы он расслабился, потому что он был очень напряжен". "Медынская, модельер из Украины, впервые встретилась с Перепиличным в Киеве в мае 2012 года, после того как в марте он начал писать ей сообщения, увидев ее профиль на сайте знакомств", - пишет журналист Харун Сиддик. Медынская сообщила суду, что в Париже, где они остановились 8 ноября в отеле "Бристоль", Перепиличный много пил за обедом и пролил вино на себя, его руки тряслись. Когда на следующий день он повел ее покупать туфли, он был "на другой планете". По словам Медынской, Перепиличный ее не замечал и смотрел сообщения в телефоне. В тот вечер за ужином в Buddha Bar Перепиличный сел так, чтобы он мог видеть окружающих, а она нет. "Он рассматривал людей вокруг... он немного нервничал в тот вечер", - сказала Медынская. Она сообщила, что Перепиличный отослал еду обратно на кухню - возможно, темпуру из овощей или креветок, - потому что ему не понравился вкус. "По ее словам, он не пробовал ее еду, но она не смогла вспомнить, пробовала ли она его блюдо", - сообщает издание. "По словам Медынской, когда они вернулись в отель, Перепиличный около часа провел в ванной. В это время она слышала, как его три раза вырвало, - передает The Guardian. - Когда он вышел, у него были красные глаза и лицо, но он не говорил, что его вырвало из-за съеденного ранее, сказала она". Но наутро, сообщила Медынская, Перепеличный был в порядке и съел завтрак. 12 и 13 ноября Медынской с английского номера четыре раза позвонили люди, говорившие с английским акцентом и называвшие себя друзьями Перепиличного. "Они сказали ей, что произошла автокатастрофа и что они находятся у него в больнице. По словам Медынской, они задавали ей множество вопросов, но не сообщили, что он умер", - пишет газета. О смерти Перепиличного Медынская узнала 31 декабря, когда искала в интернете его имя. По ее словам, она была очень напугана, а затем с электронного адреса Перепиличного ей пришло письмо со словами: "Ты скоро умрешь". Источник: The Guardian