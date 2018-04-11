Трамп рассматривает возможность военных действий в Сирии, и Пентагон беспокоится, что под прицелом окажутся российские военнослужащие

В Пентагоне готовят возможный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Особую озабоченность при этом вызывает то, что в результате авиаударов могут случайно погибнуть российские военнослужащие, и региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой, пишет Los Angeles Times.

По словам бывших и действующих официальных лиц, вероятность столкновения возрастет, если Трамп сделает выбор в пользу тяжелых бомбардировок и задействует не только крылатые ракеты "Томагавк", выпущенные с кораблей ВМС, как в прошлом году, но и пилотируемые бомбардировщики и другие военные самолеты.

"Сотрудники Пентагона, вероятно, призывают Трампа нанести удар по заводам (если таковые известны), где силы президента Сирии Башара Асада производят хлорин и другие химические вещества, используемые против повстанцев и гражданского населения", - передает корреспондент Дэвид Клауд.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дерека Чоллета, мишенью могут стать подразделения сирийских сил безопасности, которые в минувшие выходные осуществили атаку, а также правительственные командные пункты.

"Скорее всего, США заранее предупредят русских, а затем нанесут ракетные удары по каким-либо объектам режима Асада", - сказал эксперт по Сирии в Центре новой американской безопасности Илан Голденберг.

"Если Трамп одобрит более жесткую карательную кампанию, американские военачальники, вероятно, будут настаивать на устранении сирийских систем ПВО, среди которых, по сообщениям, есть передовые зенитно-ракетные батареи С-400, поставленные Россией", - говорится в статье.

"Сотрудники Пентагона поостерегутся сообщать России о времени или целях воздушного налета, опасаясь, что Москва передаст разведданные силам Асада и поможет им сбивать самолеты союзников. США могут также создать помехи для радаров и задействовать низко летящие самолеты, чтобы преодолеть сирийские системы обороны", - пишет Los Angeles Times.

По словам Чоллета, американские самолеты четыре года летали над Сирией, чтобы уничтожать силы ИГИЛ*, и ни один не был сбит. О противовоздушной обороне Асада "нам известно многое", сказал Чоллет, "поэтому мы куда более способны управлять рисками для наших самолетов".

Чтобы уменьшить риск, американские самолеты могут применить ракеты класса "воздух-поверхность", запускаемые вне зоны поражения ПВО. Они способны поразить цели в Сирии, а пилот при этом не будет заходить в воздушное пространство страны. "В последние годы Израиль неоднократно использовал эти ракеты для ударов по Сирии, в последний раз - в понедельник, когда ракеты попали по авиабазе в центральной Сирии", - отмечается в публикации.

"У ВМС в Восточном Средиземноморье есть эсминец, вооруженный крылатыми ракетами, а базирующиеся по всему региону американские военные самолеты могут быть задействованы для масштабной воздушной кампании, сообщили официальные лица в Пентагоне", - информирует издание.

"Авианосная ударная группа, включающая авианосец "Гарри Трумэн", а также крейсер с управляемым ракетным оружием и четыре вооруженных управляемыми ракетами эсминца, должна в среду выйти из Норфолка, штат Виргиния, и отправиться на Ближний Восток. Однако еще как минимум неделю у нее не будет возможности нанести удары по Сирии, сказали официальные лица", - передает Los Angeles Times.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.