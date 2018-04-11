В Донбассе, совсем близко от войны, люди возвращаются к земле

В Авдеевке, совсем недалеко от линии фронта между украинскими войсками и сепаратистами, гражданские лица снова возделывают землю - при финансовой поддержке районной администрации, пишет спецкор Liberation в Авдеевке Себастьен Гобер.

"Мы хотим жить здесь и развивать свое хозяйство. Зачем уезжать? У нас может получиться". Станислав Бутко, улыбаясь, показывает свою строящуюся теплицу. "Здесь не было ничего. Орошение, отопление, электричество, вентиляция... Все это установил я сам". Рядом с ним стоит его жена, Вера Бурнашева, она воодушевлена идеей о выращивании кабачков, перцев и томатов, которые вскоре взойдут за этими стеклянными стенами. Молодая женщина несколько лет работала и жила в Италии. Но именно здесь, в Авдеевке она хочет построить будущее для двух своих детей, в возрасте 1 года и 4 лет.

Авдеевка - промышленный район на востоке Украины, с весны 2014 года ставший горячей точкой на раздирающей Донбасс войне между украинскими войсками и сепаратистами, поддержанными российской армией, указывает журналист.

Семья Бутко потеряла свою старую теплицу при бомбежках, но им никогда не хотелось уезжать, отмечает корреспондент. Их секрет? Помощь программы "Куркули" со стороны украинской районной администрации, переехавшей на север, в Краматорск.

"Начиная с мая 2017 года 107 проектов получили 20,2 млн гривен" (примерно 923 тыс. евро), уточняет координатор Татьяна Игнатченко. Речь идет о бюджетных субсидиях, так как бенефициарам ничего не нужно выплачивать. Инициатива "Куркуль" вписывается в более широкую политику реконструкции региона, находящегося под украинским контролем, описывает Гобер.

Название "Куркуль", по-русски "кулак", имело негативные коннотации в советскую эпоху, оно было связано с мелкими собственниками, противостоявшими коллективизации земли. Татьяна Игнатченко желает сделать его символом гордости и экономического возрождения региона, говорится в статье.

Семейство Бутко получило 192 тыс. гривен (около 5,8 тыс. евро), передает автор. Строительство теплиц - это не просто инициатива молодых идеалистов, оно отвечает местным нуждам. "Магазины, рестораны и местные рынки с нетерпением ждут наших продуктов", - утверждает Вера Бурнашева, которая серьезно продумала развитие своей деятельности на ближайшие годы.

Боевые действия, а также присутствие противопехотных и противотанковых мин на полях стало серьезным препятствием для сельскохозяйственных предприятий, как и загрязнение грунтовых вод от затопленных угольных шахт. Из-за этого многие торговцы заказывают фрукты и овощи из других регионов Украины, порой за 500 км отсюда, поясняет Гобер. "С тех пор как мы объявили о том, что наладим местное производство, магазины выстроились в очередь, чтобы сделать нам заказы", - радуется Вера.

"Самое главное - верить в себя и упорно трудиться, - комментирует Станислав. - Война нас не остановила, значит, ничто нас не остановит".