Собаки Путина, сыр Обамы... Франсуа Олланд, или искусство портрета

В течение пяти лет бывший президент Франции Франсуа Олланд встречался со всеми великими мировыми лидерами. Его талант портретиста прекрасно проявился в книге "Уроки власти", пишет журналист Le Nouvel Observateur Тимоте Вилар.

Путин, двойственный человек

Самая непростая встреча? "Несомненно", с Владимиром Путиным. Франсуа Олланд встретился с ним через три недели после своего избрания в июне 2012 года, говорится в статье.

"Это человек при мускулах и при тайне, способный быть столь же душевным и внимательным, сколь холодным и жестоким. Взглядом своих голубых глаз он всегда противостоит собеседнику, то обольщая, то настораживая. Он экспансивен во взрывах смеха и циничен в рассуждениях, произнося невозмутимым голосом самые острые слова", - пишет Олланд.

Единственный человек, на кого Путин не наводил страх, это Ангела Меркель. Оба политика обладают преимуществом долголетнего пребывания у власти, указывает журналист. "Она хорошо знала его с давних пор. Она умеет с ним разговаривать. Он никогда не отказывался от попыток подавить ее, вперемежку используя угрозы, комплименты и воспоминания", - считает Олланд.

"Когда он принимал ее в Сочи, он навязал ей присутствие своих собак. Он прекрасно знал, что она их не любила", - продолжает он.

Путин - двойственный человек, поочередно олицетворяющий то "доброго полицейского", то "злого полицейского", такая манера порой сбивает с толку. Незадолго до церемоний в Нормандии в июне 2014 года, Олланд и тогдашний министр иностранных дел Лоран Фабиус принимали его в Елисейском дворце. Хозяин Кремля проявил себя очень предупредительным. "Мой взгляд упал на изотермическую сумку, которую он держал в руке. Я обнаружил, что в ней лежала бутылка водки, которую он хотел с нами распить, позаботившись о том, чтобы она была нужной температуры (...). Он произнес множество тостов во славу франко-российской дружбы", - вспоминает Олланд.

Несколько месяцев спустя Олланд снова увиделся с Путиным в неформальной обстановке, в зале аэропорта в Москве. Лежавшие на столе досье (Крым, Сирия) были взрывоопасны, переговоры затянулись. "В момент нашего расставания российский президент захотел сделать мне подарок, чтобы закрепить наше примирение": из таинственной коробки, лежавшей перед ним, он вытащил "документ, завернутый в богато украшенную упаковку" - письмо Наполеона, написанное во время Русской кампании. Редчайшая вещь, описывает автор статьи.

"Таков российский руководитель, сдержанный и решительный, непредсказуемый и деликатный", - заключает Олланд. "Он удовлетворен Европой, поскольку она слаба и расколота. С одними он играет, используя экономическое и энергетическое оружие, с другими - размещая свои войска на границах. Он уважает силу, в том числе силу США, но он продемонстрировал, что не побрезгует любыми средствами, даже самыми запредельными, чтобы посеять тревогу в самом сердце американской демократии".

Обама "не очень склонен доверяться"

Наблюдения Франсуа Олланда по поводу своего американского коллеги, конечно, более хвалебны, однако более контрастны, чем следовало ожидать. Прежде всего, Олланд с трудом прощает Бараку Обаме его неуверенность и попятное движение по сирийскому досье, отмечает Вилар.

В Обаме Олланд прежде всего видит "личность, икону, страницу в истории, первого чернокожего американского президента. Это выдающийся оратор, умеющий вызвать эмоции магией своего слова, интеллектуал, способный на прекрасно выстроенные и информационно насыщенные суждения".

Тем не менее, при ближайшем рассмотрении этот человек представляется более холодным, описывает Олланд.

"Он не очень склонен доверяться и тем более выставлять свои чувства напоказ. Он дружелюбный сотрапезник, но занимает выжидательную позицию".

"Он мало ест и следит за своей фигурой, - отмечает Олланд, всегда внимательный к пищевым пристрастиям своих коллег. - Он никогда не доедает свой десерт, а когда я подал ему набор сыров, он осторожно отрезал маленький кусочек козьего сыра, который затем оставил на краю своей тарелки". Словно греша американским протекционизмом? - иронизирует Вилар.

Трамп попросил совета о... комплектовании своих кадров!

Зато с его преемником Дональдом Трампом контакты Олланда были более редкими и назидательными. Эти два человека всего два раза говорили по телефону.

Второй (и последний) звонок был весьма гротескным. "Трамп хотел показаться более сговорчивым и, чтобы лучше засвидетельствовать испытываемое ко мне доверие, спросил меня, не знаю ли я каких-нибудь советников, которые могли бы принести пользу и войти в состав его президентской команды..." С "елисейской" стороны последовал безудержный смех. Однако Франсуа Олланд быстро пришел в себя и, не теряя хладнокровия, ввернул Трампу имя Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря Никсона, "еще преисполненного проницательности, несмотря на свои 94 года".

"За моим советом последовало долгое молчание. Он понял, что я понял. Мы не стали продолжать", - пишет Олланд.

Папа Франциск, "нелюбезная" встреча

В январе 2014 года "два Франсуа" встретились в контексте закона об однополых браках, все прошло в "довольно нелюбезной манере". Но, как описывает Олланд, "папа Франциск наделен слишком большой тонкостью, чтобы прямо приступать к вопросам, которые его раздражают".

Фидель Кастро и его овощи

Олланд был с президентским визитом на Кубе в мае 2015 года, говорится в статье.

Французский президент ожидал классических рассуждений о влиянии французской революции на латиноамериканские герильи XX века. Но то, что он услышал, было "ошеломляюще": Фидель Кастро предпочел побеседовать о роли... "французских ботаников" в развитии своей страны, в том числе о брате Леоне (Жозеф Сильвестр Соже, ученый-монах. - Прим. ред.), описавшем богатство и разнообразие природы на острове. "Вот так, подчеркивая важнейшую роль Франции в раскрепощении Кубы, Фидель Кастро говорил со мной об овощных культурах, а не о революции", - вспоминает Олланд.

Елизавета II, память о Республике

Ставшая почетной гостьей на 70-летии высадки союзных войск в Нормандии в июне 2014 года, Елизавета II с большой помпой была принята в Елисейском дворце, это был ее пятый государственный визит во Францию... через 57 лет после первого! И Франсуа Олланд подпал по ее чары, говорится в статье.

"Она говорит по-французски с легким акцентом, что добавляет ей элегантности. Она знает нашу политическую жизнь уже более 60 лет, что позволяет поддерживать беседу, перемежаемую смачными анекдотами", - пишет Олланд.