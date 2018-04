11 апреля 2018 г. Стивен Эрлангер | The New York Times В новой холодной войне с Россией Балканы стали полигоном для испытаний "Колыбель Первой мировой войны, Балканы были горячей точкой, местом, где соприкасаются и соперничают империи, этносы и религии. Теперь, предупреждают аналитики, регион становится полем битвы, как кажется, новой холодной войны", - пишет The New York Times. "По словам аналитиков, Россия расширяет свое влияние и обостряет этническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз", - поясняет автор статьи Стивен Эрлангер. Ее вмешательство побудило Брюссель возродить задачи по расширению, а Вашингтон - вновь обратить внимание на риски для членов НАТО. После согласованного ответа Запада на отравление бывшего российского шпиона и его дочери "Балканы приобрели еще большее значение", считает старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. "Россия ищет способы отомстить, которые были бы асимметричными и открывали для Москвы благоприятные возможности", - сказал он. Чарльз Купчан, при Бараке Обаме бывший директором Совета национальной безопасности по европейским делам, заявил, что "русские используют в своих интересах последнюю часть Западной Европы, которая остается политически неблагополучной". Ситуация отдаленно напоминает Украину, отмечается в статье: Россия сначала согласилась с тем, что Киев может вступить в ЕС, но не в НАТО, а затем передумала. Это привело к революции, побудившей Москву аннексировать Крым, а на востоке Украины подстрекать к отделению. "На Балканах соперничество с Россией может вновь посеять нестабильность в регионе, который все еще приходит в себя после жестокой войны 1992-1995 годов, расколовшей бывшую Югославию", - подчеркивает издание. В Сараево многие шрамы уже сгладились, но Босния и Герцеговина остается хрупкой структурой, раздираемой коррупцией, слабым руководством и этнической и националистической напряженностью. Это одна из отправных точек, которыми стремится воспользоваться Россия, сказал Купчан. Среди других - Македония, где остается напряженность в отношениях между албанцами и славянами, а также Косово и Сербия. Опасаясь российского вмешательства, ЕС вновь предлагает перспективу членства Боснии, Сербии, Черногории, Македонии, Албании и Косово - в обмен на фундаментальные структурные реформы. "Эти страны относятся к Брюсселю глубоко скептически, - отмечает The New York Times. - Многие сомневаются в искренности Евросоюза, который становится все более популистским, все сильнее обеспокоен миграцией и после Румынии и Болгарии все более осторожен насчет принятия стран до того, как они будут готовы к вступлению". "Никто не верит, что какая-либо из этих стран уже готова войти в ЕС. Но реформы перестали быть безотлагательными, когда цель отдалилась", - говорится в статье. Четыре года назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что блок больше не будет быстро расширяться. По словам министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова, это было все равно что "оказаться запертым в зале ожидания без выхода". "Юнкер совершил ошибку, сказав, что не заинтересован в расширении, - считает бывший министр иностранных дел Швеции и спецпосланник ООН на Балканах Карл Бильдт. - ЕС на несколько лет отвлекся, что имело пагубные последствия". "Но поскольку Британия выходит из блока, а Россия играет на расколах в регионе, Евросоюз теперь представил относительно детальный план для Балкан", - пишет газета. В нем даже официально заявлено, что Сербия и Черногория могут вступить в ЕС к 2025 году. "В стратегии блока для Западных Балкан, опубликованной в феврале, изложено шесть инициатив: верховенство закона, безопасность и миграция, социально-экономическое развитие, транспортная и энергетическая сеть, цифровая повестка и "примирение и добрососедские отношения", - сообщает издание. "Пора закончить работу, начатую в 1989 году, - заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан. - Мы утвердили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, что реалистично, но также и очень амбициозно". "Реалистично это или нет, еще предстоит увидеть", - язвительно сказал Бильдт. Американцы вдруг тоже стали проявлять больший интерес. Беспокойство Вашингтона "проистекает отчасти из опасений относительно расширения российского влияния", сказал сотрудник Международного центра имени Вудро Вильсона А. Росс Джонсон. Конгресс требует, чтобы министерство обороны представило "оценку сотрудничества в области безопасности между каждой страной Западных Балкан и Российской Федерацией", отметил он. Россия пытается закрепиться в регионе, чтобы, когда эти страны вступили в Евросоюз, "они принесли с собой российское влияние", сказал Галеотти. Россия активно работает со СМИ на местных языках, как с кремлевскими сайтами вроде Sputnik, так и с ботами, отмечается в статье. Карл Бильдт указывает в особенности на российские инвестиции в инфраструктуру в Сербии, например, энергетическую. "Если мы примем в ЕС нестабильные государства, мы привнесем нестабильность, - сказал Норберт Реттген, председатель комитета Бундестага по международным делам. - Если мы пойдем на уступки по условиям, мы впустим нестабильные страны, открытые иностранному влиянию, поэтому нам нужно проявлять жесткость в отношении требований к вступлению". Ирония истории в том, что, если бы Югославия осталась единой, она почти наверняка уже была бы в Евросоюзе, полагает Бильдт. "Если бы не было войн за разделение, вся эта территория была бы в составе ЕС, - сказал он. - Балканам жилось лучше всего тогда, когда они были интегрированы в более широкую структуру, необходимую сегодня так же, как и в прошлом. А единственная доступная на сегодняшний день - это Евросоюз". Чарльз Купчан высказывается оптимистически: "Мы знаем, чем в итоге окончится эта история: все страны бывшей Югославии будут интегрированы в Евросоюз. Но когда это произойдет?" Источник: The New York Times