Какие варианты есть у Трампа в Сирии

По заявлению американского президента, в ближайшие часы он примет решение о возможной акции возмездия в Сирии. Однако что конкретно может сделать Трамп? - задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

"Хотя своими заявлениями американский президент поставил самого себя под давление, не исключено, что он примет решение против поспешного возмездия. (...) Во-первых, в Сирию отправилась делегация из ОЗХО, чтобы произвести анализ событий в Думе. Результат их исследования будет готов не скоро, однако он может укрепить американскую позицию, - рассуждает журналист. - Во-вторых, США сейчас располагают в регионе средствами, достаточными только для очень ограниченного военного удара. (...) В-третьих, Трамп хочет удостовериться, что из-за военного удара США не окажутся втянутыми в долгосрочный конфликт".

После химической атаки, устроенной асадовским режимом в сирийском поселении Хан-Шейхун в апреле 2017 года, Трамп в течение нескольких дней отдал приказ о нанесении военного удара. На такую разовую акцию возмездия США способны и сегодня, полагает Рюш. В Средиземном море находятся американские эсминцы Donald Cook и Porter. Оба предположительно располагают несколькими десятками крылатых ракет. Возможными целями могли бы стать авиабазы асадовского режима, в частности вертолеты, боевые самолеты, ангары, склады боеприпасов, предполагаемые объекты по производству химического оружия или центральные посты армии и спецслужб. Однако, по мнению военных экспертов, подобная ограниченная акция может служить лишь предупреждением о неиспользовании в будущем химического оружия, однако в соотношении политических сил в стране, охваченной гражданской войной, она ничего бы не изменила.

На прошлой неделе Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Хотя решение о продлении срока присутствия в Сирии американской армии не стало бы прямым ответом на кровопролитие в Думе, оно могло бы быть ответным ударом по Асаду, считает автор.

Еще один вариант заключается в том, чтобы не только отказаться от быстрого вывода войск, но и увеличить американское участие в Сирии. Целью такой политики было бы не краткосрочное возмездие за отдельное военное преступление - речь шла бы о долгосрочной стратегии ослабления Асада и ограничения влияния России и Ирана в Сирии. На настоящий момент нет признаков того, что Трамп выбрал бы такой курс, однако он подошел бы к его стратегии, заключающейся в противодействии растущему влиянию Ирана в регионе, полагает Рюш.

Что касается масштабного военного вмешательства, то его пока не предложил ни один из "ястребов" администрации Трампа. Сам президент много раз демонстрировал свое неприятие больших и затяжных военных операций и "построения государства" за границей, передает издание.